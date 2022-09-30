Citroen Oli概念車不僅造型吸睛，亦可預見對未來電動車的創意想像

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Citroen Oli概念車外型相當吸睛的地方在於前擋風玻璃採用垂直造型，主要用意在於減少玻璃用量來獲取更輕的車重，再來便是可降低陽光照射乘客的比例提升遮陰效果，車頭造型導入最新的設計語彙，以大面積紅底Logo作為車頭的視覺焦點，搭配兩旁的C型頭燈及越野感十足的前保桿造型，整體視覺感受在時尚之餘還帶點粗曠感。
採對開式的車門開啟方式同樣頗具創意，不僅造型特殊亦增加乘客進出車艙的便利性，車門下緣同樣保留了品牌著名的Airbump設計，搭配延伸至車門水平腰線的後窗輪廓，呈現出幾何反差的視覺美感。
另一大亮點在於後貨斗與車頂同樣是以回收材質打造，搭配內部可拆卸式檔板使其長度可從679 mm擴增至1050 mm，上方為可收折的蓋板設計因此可放置尺寸較高的物品。
進入車艙便可看到4組以TPU材質製作的3D列印座椅，並透過減震環連接至下方的管型框架上，相較傳統座椅可大幅減少材料的使用數量，中控台採用的是水平的設計架構，其中包含長形的數位儀表及中控螢幕，多數介面顯示則需透過駕駛前方的Smartband抬頭顯示器操作，實體按鍵僅保留空調及方向盤的選單功能，另外左右兩側為可拆卸式藍芽喇叭，拔除後可做為儲物空間使用，另外內裝多數材質皆塗上防水塗層，並可透過腳踏區的洩水孔將汙水排出，作為越野車使用在清潔上相當方便。
Citroen Oli概念車車重落在1,000公斤上下，搭載40 kWh電池模組可提供400公以的行駛里程，最高車速為110 km/h，使用快充插座從20%充至80%僅需23分鐘，同時還支援V2G和V2L功能，意味著剩餘電能還可以賣回給電力公司或做為行動電源使用。研發部主任Laurence Hansen說到Citroen Oli可視為一部移動式工作平台，在這輛車上可看到許多Citroen對未來的創意發想，而這些概念也具備實質上的功用並非華而不實的設計，也提供大眾對於未來車款的期待與想像。