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Citroen Oli概念車不僅造型吸睛，亦可預見對未來電動車的創意想像

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-09-30 10:25:21

Citroen推出一款名為Oli的純電概念皮卡，特殊的外型設計具備多用途考量，大量使用回收材料打造的車體與內裝配備亦對於環境永續作出極大貢獻。

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Citroen Oli概念車外型相當吸睛的地方在於前擋風玻璃採用垂直造型，主要用意在於減少玻璃用量來獲取更輕的車重，再來便是可降低陽光照射乘客的比例提升遮陰效果，車頭造型導入最新的設計語彙，以大面積紅底Logo作為車頭的視覺焦點，搭配兩旁的C型頭燈及越野感十足的前保桿造型，整體視覺感受在時尚之餘還帶點粗曠感。

採對開式的車門開啟方式同樣頗具創意，不僅造型特殊亦增加乘客進出車艙的便利性，車門下緣同樣保留了品牌著名的Airbump設計，搭配延伸至車門水平腰線的後窗輪廓，呈現出幾何反差的視覺美感。

另一大亮點在於後貨斗與車頂同樣是以回收材質打造，搭配內部可拆卸式檔板使其長度可從679 mm擴增至1050 mm，上方為可收折的蓋板設計因此可放置尺寸較高的物品。

進入車艙便可看到4組以TPU材質製作的3D列印座椅，並透過減震環連接至下方的管型框架上，相較傳統座椅可大幅減少材料的使用數量，中控台採用的是水平的設計架構，其中包含長形的數位儀表及中控螢幕，多數介面顯示則需透過駕駛前方的Smartband抬頭顯示器操作，實體按鍵僅保留空調及方向盤的選單功能，另外左右兩側為可拆卸式藍芽喇叭，拔除後可做為儲物空間使用，另外內裝多數材質皆塗上防水塗層，並可透過腳踏區的洩水孔將汙水排出，作為越野車使用在清潔上相當方便。

Citroen Oli概念車車重落在1,000公斤上下，搭載40 kWh電池模組可提供400公以的行駛里程，最高車速為110 km/h，使用快充插座從20%充至80%僅需23分鐘，同時還支援V2G和V2L功能，意味著剩餘電能還可以賣回給電力公司或做為行動電源使用。研發部主任Laurence Hansen說到Citroen Oli可視為一部移動式工作平台，在這輛車上可看到許多Citroen對未來的創意發想，而這些概念也具備實質上的功用並非華而不實的設計，也提供大眾對於未來車款的期待與想像。

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