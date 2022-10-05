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擁抱雲海耍浪漫！網紅情侶feat三陽的跨界邂逅

▲日前網紅情侶肉比頭受SYM邀請，挑戰情侶首次機車露營，滿足年輕人說走就走，親近大自然的需求。（圖／翻攝自肉比頭youtube）
▲日前網紅情侶肉比頭受SYM邀請，挑戰情侶首次機車露營，滿足年輕人說走就走，親近大自然的需求。（圖／翻攝自肉比頭youtube）

生活中心/綜合報導

2022-10-05 15:30:00

城市喧囂的生活常常讓人喘不過氣，想突破現狀並追求成就的同時，也需要適時的離開都市調節釋放壓力，由於現代人多變的旅行模式，不再純粹依賴大眾交通工具，日前網紅情侶肉比頭便受SYM邀請，挑戰情侶首次機車露營，滿足年輕人說走就走，追求突破玩樂框架，親近大自然的需求。

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▲SYM2022年發表的新車「MMBCU」，有別於純粹的旅行車，相較其他品牌，更偏向兼顧「旅」與「跑」的雙重特色。（圖／翻攝自肉比頭youtube）
▲SYM2022年發表的新車「MMBCU」，有別於純粹的旅行車，相較其他品牌，更偏向兼顧「旅」與「跑」的雙重特色。（圖／翻攝自肉比頭youtube）
生活不只有一種模式與態度，遠離都市展開冒險，玩味人生享受無拘無束的快感也很重要，在旅行途中若沒有舒適坐騎陪你上山下海難免興致大減，日前網紅肉比頭決定挑戰頻道首次情侶機車露營！這一倘旅行中，雙載加上裝備相當強調長途騎乘的舒適性與續航力。而SYM 2022年發表的新車「MMBCU」，有別於純粹的旅行車，相較其他品牌，更偏向兼顧「旅」與「跑」的雙重特色，本質上擁有跑車性能，但更多的是實用性的發揮。

▲MMBCU的低震動低噪音，搭配前方置物空間加大以及車座高達28公升置物空間，適合工作通勤、露營旅遊都方便。（圖／翻攝自肉比頭youtube）
▲MMBCU的低震動低噪音，搭配前方置物空間加大以及車座高達28公升置物空間，適合工作通勤、露營旅遊都方便。（圖／翻攝自肉比頭youtube）
喜愛戶外探險的「肉依」與「翔哥」，這次特別挑戰雙人機車露營旅行，而對露營來說，能夠攜帶多少物品一定是首要考量，一點缺漏皆會影響旅遊品質。

MMBCU的低震動、低噪音直接賦予長途旅行全新感受，夠深且寬敞的前置座位讓置物不再綁手綁腳，搭配MMBCU平緩的椅墊設計與傾斜踏墊，賦予雙人承載物品時的舒適性，高達28公升的車座置物空間還能放入一頂全罩與一頂半罩安全帽，工作通勤、露營旅遊都更方便。

▲日前網紅情侶肉比頭受SYM邀請，挑戰情侶首次機車露營，滿足年輕人說走就走，親近大自然的需求。（圖／翻攝自肉比頭youtube）
▲日前網紅情侶肉比頭受SYM邀請，挑戰情侶首次機車露營，滿足年輕人說走就走，親近大自然的需求。（圖／翻攝自肉比頭youtube）
台灣四面環海、地形與文化豐富，最適合騎乘機車享受環島之旅，新世代跑旅SYM MMBCU導入人因工程，針對騎乘姿勢提供最佳設定，融合歐風跑旅最具注目的視覺感受，搭載智慧油電三零科技，加大坐墊賦予絕佳舒適性，就連網紅肉依也表示：「高Ｑ度坐墊擁有高密度泡棉與大椅面面積，車身走勢提升整體乘坐舒適感，而且外觀使用霧面保護色的科技烤漆，模擬蛇鱗因光線變換色澤，適合男生也適合女生騎乘。」果不其然，一騎乘馬上就能感受到跑旅特有的壯闊感。

秉持追求不平凡的精神，以SYM頂尖技術力打造的R世代158c.c水冷四行程引擎技術，線性且平順的動力輸出特性讓人旅途上更添心曠神怡，內斂沈穩外觀將挑戰跑旅的旗艦標竿，就連網紅肉比頭也讚不絕口，MMBCU全新世代跨界跑旅是每個想享受台灣山海相伴特色的最佳神駒，各項便捷配置完全為了旅行而生，創造屬於自己的風格之餘，還能帶你與自己來場舒心快適的山海之旅。

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