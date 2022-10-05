擁抱雲海耍浪漫！網紅情侶feat三陽的跨界邂逅

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喜愛戶外探險的「肉依」與「翔哥」，這次特別挑戰雙人機車露營旅行，而對露營來說，能夠攜帶多少物品一定是首要考量，一點缺漏皆會影響旅遊品質。
MMBCU的低震動、低噪音直接賦予長途旅行全新感受，夠深且寬敞的前置座位讓置物不再綁手綁腳，搭配MMBCU平緩的椅墊設計與傾斜踏墊，賦予雙人承載物品時的舒適性，高達28公升的車座置物空間還能放入一頂全罩與一頂半罩安全帽，工作通勤、露營旅遊都更方便。
台灣四面環海、地形與文化豐富，最適合騎乘機車享受環島之旅，新世代跑旅SYM MMBCU導入人因工程，針對騎乘姿勢提供最佳設定，融合歐風跑旅最具注目的視覺感受，搭載智慧油電三零科技，加大坐墊賦予絕佳舒適性，就連網紅肉依也表示：「高Ｑ度坐墊擁有高密度泡棉與大椅面面積，車身走勢提升整體乘坐舒適感，而且外觀使用霧面保護色的科技烤漆，模擬蛇鱗因光線變換色澤，適合男生也適合女生騎乘。」果不其然，一騎乘馬上就能感受到跑旅特有的壯闊感。
秉持追求不平凡的精神，以SYM頂尖技術力打造的R世代158c.c水冷四行程引擎技術，線性且平順的動力輸出特性讓人旅途上更添心曠神怡，內斂沈穩外觀將挑戰跑旅的旗艦標竿，就連網紅肉比頭也讚不絕口，MMBCU全新世代跨界跑旅是每個想享受台灣山海相伴特色的最佳神駒，各項便捷配置完全為了旅行而生，創造屬於自己的風格之餘，還能帶你與自己來場舒心快適的山海之旅。