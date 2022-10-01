跨世代／外送產業屬新三角關係　公部門應帶頭制定新專法

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針對外送產業的這些問題，台灣海洋大學海洋法律與政策學院副教授江雅綺說：「公部門一定要帶頭介入，制定新法。因為目前平台角色太大，單一消費者或外送勞動者解決問題有困難。」新科技對法律的挑戰很大。以前店家對消費者，或是外送員對消費者，都是簡單的兩面關係，但是現在多了一個第三者（平台業者），法律上怎麼定位，他要負多少責任，這些消費者的糾紛關係，平台應該負多少風險，外送員的勞動權益，平台應該付多少多大的責任？這些問題原本的法規都無法涵蓋。
對於有人將計程車產業，跟外送員產業一起討論做比較，希望未來能收基本外送費，江雅綺說：「很大差異點！計程車產業是受到特殊管制的產業，外送員的摩托車做外送服務，在原來的法規規範裡面，不是特殊管制的產業，我們今天要把外送平台的產業，放在任何一個法規，都有困難。要列一個專法，才不會我們每次討論（問題）在衛生法要修一下，在勞動法要修一下，在每一個相對應的傳統法規裡面都要修一下，還可能掛萬漏一，新興產業對比原來的法規就有不一樣的特性，我們今天要把外送平台的產業，放在任何一法都有困難，所以要列一個專法，而不是用原本的法律修。」
外送薪資月入十萬，勿把特例當常例
「許多看不見的成本，根本沒有被計算進去。」江雅綺說，如果從薪資面看外送員的問題，可以觀察的面向應該更多。第一個，10萬塊這個數字，可能沒有計算到車子、油錢的成本，可能因為急著要跑單，受傷的成本，這些都沒有被計算進去。另外時間成本也沒有被考量進去。如果一個人10萬元的薪資，是一天跑20個小時高工時換來的，就算他自己願意做這樣的事情，但從公共利益和國家的角度，也有討論的空間。所以根據調查2009年到2020年平均每位外送員薪資是11,000-13,000，大部分外送員其實是把這個工作當兼職，外界不該放大看這些特例。
機器人處理客訴爭議多
新科技外送平台還有一大爭議，對於勞動者的考評，消費者的客訴，平台都用一個自動化大數據的機制回覆。江雅綺說，這樣的機制並不細緻，無法顯示出單一個案的問題，更無法將環境，天氣各種以人為本的考量，當作評比的參考，但對於平台業者而言，這是成本上的考量，要解決使用大數據格式化所產生的客訴爭議，並非易事。
另外，台灣海洋大學海洋法律與政策學院副教授江雅綺最後強調說，建議台灣參考國外的類僱傭關係，而非用單一雇用關係，或是單一承攬關係，因為這些和現行制度都有落差，不要讓這些勞動者變成類奴隸，這些外送平台業者也能重視企業ESG精神，創造雙贏。
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