跨世代／終止外送悲歌　馮昌國表示：避免先入為主的觀念

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馮昌國律師表示：「大部分外送夥伴騎車都是很安全的，在自治條例下，外送員會受道路交通安全訓練及考試，也有完整的保險機制。」消費者在叫餐時，餐後延遲都會將罪責強壓在外送夥伴上，消費者需有更大的包容心，這是一個思維問題，不然將是一個惡性循環。源頭的數據出了很大的問題，只要看到外送事故，後面有外送箱或外送制服，就會被列入當成數據，外送夥伴即使不在工作時間內，即使是被撞，還是算在外送人員身上。
馮昌國律師表示：「不論專法或執法，政府都是以管理條例設定規則，要求外送夥伴照做，現今數位時代政府必須調整心態，最應該站出來保護外送夥伴的角色，卻是最不了解這生態的角色。」在高達十萬名的外送員的情況下，統計交通事故每個月四十件，一天平均一件多，真的算多嗎？這是一個污名化，政府需與外送平台合作，善用科技的力量，了解車禍熱點及狀況，解決細部問題進行改善，才是處理問題根本之道。
馮昌國律師表示：「避免先入為主的觀念，了解消費者的投訴狀況從源頭改善，政府必須以一個協力的角度參與，擬定新的專法，面對下一個世代，區塊鏈、ＡＩ、新型態的勞動力必須往後十年、二十年來看待，該如何保障他們的權益，這是一門須好好研討的課題。」