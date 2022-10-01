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跨世代／終止外送悲歌　馮昌國表示：避免先入為主的觀念

▲馮昌國律師今日參加CROSSROAD跨世代論壇。林調遜攝
▲馮昌國律師今日參加CROSSROAD跨世代論壇。林調遜攝

記者林家維／台北報導

2022-10-01 16:31:43

《NOWnews今日新聞》打造屬於所有網友的倡議平台「CROSSROAD跨世代」，讓對社會議題有想法的民眾能夠凝聚共識，有提案人希望【終止外送悲歌，立外送專法，保護相關人等權益】內容提到，外送平台已進軍台灣將近10年，卻僅有部分縣市修訂自治條例，並無全面性適用，也無相關法條能納管平台及保障產業中各種角色，使平台遊走於法律灰色地帶，片面的更改司機、店家、消費者合約，亦無法可管的情況下，造成眾多消費糾紛、勞資糾紛、車禍交通等問題。今天節目邀請台灣數位平台經濟協會創始會員與監事馮昌國律師。

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馮昌國律師表示：「經過疫情，國民飲食習慣改變後，現今的臨工經濟，已演化成一個產業層級的事情，要取得一個多角化的平衡，商家、外送員、消費者、平台，各個面向的保障絕對不能偏廢，一定要很審慎。」外送里程數由平台直線行駛計算，不符合騎車成本，造成外送員鑽小巷、超速、交通事故，若能像計程車有個基本費用，不論時間成本或是行車路線都能同工同價，減少外送員上路的風險。

馮昌國律師表示：「大部分外送夥伴騎車都是很安全的，在自治條例下，外送員會受道路交通安全訓練及考試，也有完整的保險機制。」消費者在叫餐時，餐後延遲都會將罪責強壓在外送夥伴上，消費者需有更大的包容心，這是一個思維問題，不然將是一個惡性循環。源頭的數據出了很大的問題，只要看到外送事故，後面有外送箱或外送制服，就會被列入當成數據，外送夥伴即使不在工作時間內，即使是被撞，還是算在外送人員身上。

馮昌國律師表示：「不論專法或執法，政府都是以管理條例設定規則，要求外送夥伴照做，現今數位時代政府必須調整心態，最應該站出來保護外送夥伴的角色，卻是最不了解這生態的角色。」在高達十萬名的外送員的情況下，統計交通事故每個月四十件，一天平均一件多，真的算多嗎？這是一個污名化，政府需與外送平台合作，善用科技的力量，了解車禍熱點及狀況，解決細部問題進行改善，才是處理問題根本之道。

馮昌國律師表示：「避免先入為主的觀念，了解消費者的投訴狀況從源頭改善，政府必須以一個協力的角度參與，擬定新的專法，面對下一個世代，區塊鏈、ＡＩ、新型態的勞動力必須往後十年、二十年來看待，該如何保障他們的權益，這是一門須好好研討的課題。」

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