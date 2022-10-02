集雅社「LG旗艦店」進駐宏匯廣場！消費滿額狂送萬元贈品
百貨通路市占龍頭家電通路商集雅社與LG合作，昨（1）日在新北宏匯廣場6樓正式宣佈LG旗艦店盛大開幕，不僅規劃出書房、客廳、廚房區塊，满足民眾對於居家生活家電想像，更提供完整 10T 物聯網居家商品體驗，包括新穎的電子衣櫥、改善室内空氣品質的風革機、以及LG最受矚目的Object collection系列家電新品通通登場，讓民眾能有更多選擇生活家電的風格。
「LG百貨旗艦店」10T 智慧情境館替民眾規劃書房、客廳、廚房區塊，满足民眾對於居家生活家電想像，並提供完整 10T 物聯網居家商品體驗，現場陳列像是 OLEDevo G2 4K A1語音物聯網電視，具有零間隙藝廊設計，如畫作般完美貼合壁面；以及目前最夯防疫商品LG電子衣櫥，天然蒸氣殺菌 99.9%，出外回家第一線衣物防護力；兼具空氣清淨器和風扇功能的AeroTower 風革機，改善室内空氣品質，打造由内而外的清淨舒適；另外，最受矚目的 LG Objectcollection 系列家電新品登場，民眾能夠有更多選擇生活家電風格，玩美生活居家空間。
而昨日LG百貨旗艦店開幕除了舉辦品牌剪綵儀式活動及LG體驗活動，更大方祭出開幕首兩日限時滿額加碼贈，單筆滿10萬贈LG Puricare口罩型空氣清淨機UV消毒充電盒，以及LG ProCare口罩型空氣清淨機，總價值達11380 元，單筆滿15萬，更能免費帶走LG CordZero™M A9快清式無線吸塵器，價值17900元，數量有限，送完為止。
此外，想汰換更新、觀望許久家電朋友也有福了！為了歡慶開幕慶，集雅社推出一連串的消費回饋，10/1~10/31期間 ，在集雅社本櫃及LG百貨旗艦店皆祭出開幕好康三重送，第一重指定商品滿1萬折5百、第二重單筆满1千送1百元超商商品卡、第三重單筆滿3萬送寵愛SPA券乙張，現場另有眾多商品獨家優惠。而隨著百貨過年慶到來，集雅社這次推出 「五大集利」超殺活動優惠，只要到集雅社百貨專櫃消費即可享百貨優惠、集雅社獨家贈、原廠獨家贈品，以及最廣為大家瘋狂的「您消費我買單」活動，民眾只要綁定集雅社會員消費滿萬元，就可參加月月抽免單活動，每筆訂單最高可折抵10萬元，實在非常划算！