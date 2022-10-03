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特企／燦坤用愛祭優惠！會員特典「豪禮」隨送　盛大登場

▲愛，不能等會員特典0930-1010盛大登場！（圖／品牌提供）
▲愛，不能等會員特典0930-1010盛大登場！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-03 11:25:56

現今生活已進入日常與病毒共處的「後疫情時代」，這場席捲全球的新型病毒不只改變了既有社會經濟活動，也衝擊了人們的幸福感受。過去認為稀鬆平常的聚會更顯珍貴，而在全台人民的努力下，如今我們能與所愛之人面對面交流，逐漸回到正常生活步調，3C通路龍頭燦坤在這個時刻用「愛，不能等 會員特典」推出滿滿的誠意，愛，不能等，優惠更不能等！為擴大百萬會員的購物回饋，燦坤K幣大放送天天百萬抽，全館商品5折起，會員獨享每日限定限量挑戰市場最低價，再搭配滿額豪禮現在送，Surpass會員專屬獨享專屬禮遇，燦坤會員特典期間就是給你最多、最超值的回饋！

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家人的健康不能等 OMRON血壓計+Oral-B電動牙刷下殺49折

超神組合Dyson吹風機 X 石頭掃地機器人現省24,600元

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燦坤 X icolor台北中和旗艦店、內湖文德門市盛大開幕！ 韓國KIA汽車 假日於內湖旗艦店試乘體驗送平安米

燦坤實體門市能實際與消費者互動，提供最貼心、暖心的服務，讓消費者感受「人」所帶來溫暖、多元的購物體驗！i color shop正式進駐燦坤台北中和旗艦店、內湖文德門市！為了給消費者更不同的選擇，現正推出燦坤會員至i color shop消費達指定金額再加碼送好禮，i color shop是日本知名百元商品品牌Seria與台灣icolor合作推出的百圓商店，數百種商品除主打「均一價49元」之外，均商品皆從日本直送來台，從生活家飾到辦公文具等各種物品均能在店內找到，希望藉由豐富繽紛的商品融入顧客生活中的每一個角落，讓居家氛圍充滿活力。

9/30(五)-10/2(日)、10/7(五)-10/9(日)韓國KIA汽車將在燦坤內湖旗艦店舉辦試乘體驗會，現場將展出環保能源EV6電動車、Stonic智慧輕油電車、Picanto都會小車讓消費者搶先體驗，除此之外更提供每日限量「平安米」作為賞車禮，燦坤祈願疫情早日退去，台灣平安。

燦坤K幣大放送

1．愛的燦坤K幣百萬抽

活動期間，燦坤會員當日單店單卡消費累計滿300元即可抽獎，累積滿2,520元多一次抽獎機會(可累積)。*購買Apple、小米、dyson全系列商品恕不計入計算，燦坤K幣將於2022/11/15前匯入完畢，使用期限為2022/11/16-2023/03/31

(1)命定燦坤獎：「5,000燦坤K幣」(每日限量10名)

(2)燦坤愛你獎：「25,000燦坤K幣」(每日限量2名)

2．新朋友APP下載禮

活動期間，至燦坤實體門市加入燦坤會員，享入會好禮，綁定燦坤APP並完成開卡送100燦坤K幣。*燦坤K幣將於2022/10/26前匯入完畢，使用期限為2022/10/27-2022/12/31

3．用燦坤K幣放大你的折扣！

活動期間，燦坤會員於全台實體門市消費購買指定商品並使用指定燦坤K幣折抵消費，享超值特惠價。(限量)

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