特企／燦坤用愛祭優惠！會員特典「豪禮」隨送　盛大登場

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燦坤 X icolor台北中和旗艦店、內湖文德門市盛大開幕！ 韓國KIA汽車 假日於內湖旗艦店試乘體驗送平安米
燦坤實體門市能實際與消費者互動，提供最貼心、暖心的服務，讓消費者感受「人」所帶來溫暖、多元的購物體驗！i color shop正式進駐燦坤台北中和旗艦店、內湖文德門市！為了給消費者更不同的選擇，現正推出燦坤會員至i color shop消費達指定金額再加碼送好禮，i color shop是日本知名百元商品品牌Seria與台灣icolor合作推出的百圓商店，數百種商品除主打「均一價49元」之外，均商品皆從日本直送來台，從生活家飾到辦公文具等各種物品均能在店內找到，希望藉由豐富繽紛的商品融入顧客生活中的每一個角落，讓居家氛圍充滿活力。
9/30(五)-10/2(日)、10/7(五)-10/9(日)韓國KIA汽車將在燦坤內湖旗艦店舉辦試乘體驗會，現場將展出環保能源EV6電動車、Stonic智慧輕油電車、Picanto都會小車讓消費者搶先體驗，除此之外更提供每日限量「平安米」作為賞車禮，燦坤祈願疫情早日退去，台灣平安。
燦坤K幣大放送
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