特企／特力聯手美國Pyure綠氧機　打造首家空氣淨化賣場

我是廣告 請繼續往下閱讀
特力集團總裁暨特安康董事長何湯雄攜手亞洲食療專家、也是自然法則健康三好市集創辦人王明勇老師，聯袂於高雄義享時尚廣場B2打造全台最大健康生活市集；在近300坪空間主題式規劃並嚴選各種面向的優質商品，提供民眾全方位健康生活的完整支援；除了民眾最關心的「健康吃、健康睡」，生命不可或缺但卻經常被忽略的「空氣與水」主題更是一大特色亮點。
防疫安心逛 全台第一個主動式空氣淨化賣場
看不見的新冠病毒無所不在，為了讓消費者能安心體驗購物，自然法則義享店打造了全台第一個主動式空氣淨化賣場空間，導入來自美國、擁有專利技術的Pyure綠氧機專業淨化設備，可安全地製造氫氧自由基及有機氧化物，並將它們擴散到整個空間，主動消滅空氣中與物體表面的病原體及VOC；由於是模擬大自然的陽光殺菌原理，故在有人活動的空間也可安全使用，不間斷地提供空間清新空氣及病原體隔絕防護，於室內再現了陽光清潔自然環境的方式。
Pyure綠氧機主動式的淨化技術為自然法則義享店打造隱形防護罩，提供全日不間斷的保護，無論是空氣中或是物體表面的細菌、病毒，統統無所遁形；消費者不僅可在賣場中盡情參觀選購，也能在場內3大即食主題區「Ugo蔬果能量飲及鮮果優格吧」、「日料立吞區」、「地中海飲食區」，安心體驗現場手作分享健康美味的飲食新觀念。
安全有效的主動式淨化科技 健康空間的新時代提案
Pyure擁有超過15年的空氣淨化研發背景，其醫療級的氫氧自由基（-OH）製造專利技術獲得國際P3實驗室、美國FDA、歐洲EMA認證，能快速消滅新冠病毒COVID-19（SARS-COV-2），是目前市售淨化機所有品牌中，唯一擁有9項認證肯定的產品。官網揭露的P3實驗室報告，開機20分鐘後大幅降低空氣中99%細菌病毒，80分鐘後檢測不到任何病毒，3小時後就連物體表面也能全面淨化；除此之外更有第三方測試單位提供的實際空間測試報告，更令人安心信任。
台灣氫氧基科技公司獨家引入美國Pyure品牌一系列主動式淨化機器，以還原大自然的清潔元素作為核心理念，製造出對人體及動植物無毒無害的氫氧自由基(-OH)，透過室內循環隨空氣擴散至室內空間各個角落，完整涵蓋所有物體表面（家具、衣物等），徹底殲滅生活中常見的病毒、黴菌，同時兼具傑出的脫臭效果，並能去除甲醛等揮發性有機化合物；不只安全有效，還很有感！一機提供空間內所有人及動植物可靠的健康保護，是後疫情時代商業空間與居家環境的安心好選擇；有興趣的民眾可就近到高雄自然法則義享旗艦店，或者特力家居桃園館B1的實體展廳親自體驗！