蕁麻疹發作癢到睡不著　中醫調整體內陰陽治癢

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急性蕁麻疹六週內恢復 慢性則反覆發作數月、數年
蕁麻疹在中醫文獻中稱為風疹、癮疹、蓓癗、鬼飯疙瘩，全身各部位都可能發作，曾偉婷醫師說明，通常發作時皮膚先有搔癢難耐，隨後出現界線明顯的紅色隆起斑塊，斑塊中央為淡色，周圍較紅，發無定處，驟起驟退，消退後不留痕跡，反覆發作。根據病程可分為急性和慢性兩種，急性者多在六週內自動消失，超過六週為慢性，反覆發作，遷延數月，甚至數年。
在中醫的證型常見的有：
- 風熱犯表：此型皮膚搔癢嚴重，皮膚斑塊鮮紅，患者還會伴有發熱或咽喉腫痛，洗完熱水澡後常會有加重的情況，治宜疏風清熱，方用大青龍湯、消風散。
- 風寒束表：此型皮疹色白，患者會說熱敷反而可使皮膚癢度降低，吹冷氣或遇風會覺得較癢，治宜疏風散寒，方用麻桂各半湯加減。
- 血虛風燥：此型多為慢性型，長時間反覆發作，遷延日久，常於夜眠時加劇，發作時有些患者會伴隨燥熱、口乾，治宜養血消風潤燥，方用當歸飲子、知柏地黃丸加減
中醫講求整體觀，此類患者至診間就診時，曾偉婷醫師會特別注意患者其他臟腑情況，問診就會更詳盡些，例如睡眠狀況、情緒壓力、胃口、排便的情況、甚至大便的形狀、乾硬等，除了明顯的皮膚病徵以外，通常蕁麻疹患者時常伴有其他臟腑熱，尤以肝和胃腸為主，因此除了調理皮膚外，最重要還要調整身體陰陽、氣血平衡，才能降低蕁麻疹的復發率。
除了開立科學中藥治療外，對於急性期的患者，會建議配合特製的水藥方治療，方中有黃柏、黃連、黃芩、金銀花、連翹、甘草、赤芍、生地黃等藥材，能夠快速清熱止癢。在外用藥方面建議可以塗擦黃連藥膏，或是建議患者自己熬煮紫蘇葉薄荷水，放涼後裝罐，於搔癢時噴灑於皮膚，皆有止癢的效果。
蕁麻疹病因常為肝膽或腸胃有熱，生活起居及飲食方面，曾偉婷醫師建議少吃油膩、高熱量的食物，睡眠須充足，以免熬夜上火，此外，還需留意冷氣的使用，若於大熱天流汗或是剛洗完熱水澡就近入冷氣房，或是打開電風扇直吹，則容易使毛孔突然遇冷收縮閉合而散熱不良，體熱悶於皮膚內，也會造成發疹的情況，建議可披件薄外套再由室外進入冷氣房，洗澡後先將身體擦乾等待10-20分鐘再吹冷氣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55256
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