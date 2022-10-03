巧克力蛋糕熱量高！吃一片要散步62分鐘　每天運動可延壽3年

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高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》發文指出，如果吃下一塊218大卡的黑森林蛋糕，以60公斤者去估算，消耗熱量效率最好的「快跑」需要17分鐘，「爬樓梯」或「跳繩」需要26分鐘，依次為「慢跑」27分鐘、「游泳」35分鐘、「健走」40分鐘、「騎腳踏車」55分鐘，而「散步」需花上62分鐘，整整超過一小時的時間，才能把一塊蛋糕的消耗完畢。
▲ 吃下一塊黑森林蛋糕所需的運動時間。
高敏敏強調，全台灣沒有規律運動習慣的人高達70%以上，若長期不運動，恐壽命減短、死亡率較高，據國家衛生研究院的研究發現，每天運動15分鐘可降低14%總死亡、10%癌症死亡、20%心血管疾病死亡，還會比不運動的人延長3年壽命，且男女老少都適用。
此外，高敏敏也分享運動的好處，包括有助於提高代謝、減重、增肌減脂、塑造曲線、睡得好、減少煩惱、舒壓、提升腦力、效率高、增強心肺功能、預防三高代謝病、體力好、皮膚變好等。高敏敏建議，成人每週運動累積達150分鐘、兒童每週運動累積60分鐘，就算是達到足夠的運動量，所以不妨運用瑣碎時間，像是三餐飯後快走10分鐘，或是午休、下班後走路、爬樓梯15分鐘，來維持身體健康。
本文經營養師高敏敏臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導
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