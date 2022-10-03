新世代Skoda Superb預計2023年登場，繼續提供燃油動力

近日國外又再度捕獲到新世代Skoda Superb偽裝車，預計匯在2023年登場，由於Skoda已宣布將會朝電動化邁進，但好在據了解Superb仍會維持燃油系統，這對內燃機愛好者來說是件好事。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×近日外媒又捕獲到新世代Skoda Superb偽裝車，據了解預計會在2023年登場，然而除了時間點，Skoda先前已預告品牌未來會朝電動化邁進，但新世代Superb因時間點問題，因此將不會推出純電車型，預計會基於MQB EVO平台，提供燃油動力及和現行一樣有PHEV等系統，並持續使用至2030年。至於外觀雖現在無任何訊息，但可以從現行Skoda新世代車型略知一二，而座艙方面先前Skod已透露會參考Enyaq iV，因此可以期待屆時新世代Superb應會有13吋螢幕。新世代Superb不會有純電，會提供燃油與PHEV等動力。×新世代Superb不會有純電，會提供燃油與PHEV等動力。新Superb座艙會參考Enyaq iV。×新Superb座艙會參考Enyaq iV。 吉利汽車再添一家品牌，收購7.6%股份入股Aston Martin 【MotoGP戰報：泰國站】Bagnaia追到只剩2分差，Oliveira無畏Ducati軍團勇奪冠軍 戰力升級補一腳 ─ Nissan新改款Kicks 旗艦版試駕 10月賞車好康！福特Kuga入手86.9萬 LUXGEN送10萬購車金