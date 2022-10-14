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清潔防護大升級！「茶樹莊園」安心洗淨　疫情時代必備

▲該如何在疫情大時代徹底地清潔每日穿著的衣物、頻繁接觸的廚房用具，是人人都想知道的疑問。（圖／Shutterstock）
▲該如何在疫情大時代徹底地清潔每日穿著的衣物、頻繁接觸的廚房用具，是人人都想知道的疑問。（圖／Shutterstock）

生活中心/綜合報導

2022-10-14 11:00:00

隨著疫情大時代的來臨，大幅改變現代人的工作型態與生活樣貌，對於居家環境、生活品質的要求也有別於以往，更加注重乾淨整潔、健康等面向，該如何有效又徹底地清潔每日穿著的衣物、廚房用具，就成了人人所共同追求的目標，最好的方式即是從慎選生活清潔用品開始著手。

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除了臉上配戴的口罩，每天在外奔波所穿著的衣物，也是與外界接觸的第一道防線。許多醫師和專家皆建議，回到家後，一定要先將外出所穿著的衣物換下並清潔，才可以避免將殘留在衣物上的細菌、病毒帶入家中。至於換下的外出衣物，也應盡快使用實驗證實可抗菌的洗衣精清洗，深入纖維洗淨病毒，保護全家人的健康。

▲回到家後，一定要先將外出所穿著的衣物換下並清潔，茶樹天然濃縮抗菌洗衣精能深入纖維，洗淨病菌。（圖／艾倫生活筆記部落格）
▲回到家後，一定要先將外出所穿著的衣物換下並清潔，茶樹天然濃縮抗菌洗衣精能深入纖維，洗淨病菌。（圖／艾倫生活筆記部落格）
茶樹莊園「茶樹天然濃縮抗菌洗衣精」添加100%純天然澳洲茶樹精油，經實驗證實使用後可99%有效對抗冠狀病毒(經第三方實驗室檢測99%抗HCoV-229E人類冠狀病毒)與6大菌種，包含大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等；並添加防霉配方，即使在室內、潮濕天氣晾衣物，也能有效避免黴菌產生。同系列還推出「淨垢防蟎」、「防霉抗臭」、「解垢極淨」等不同功能訴求的洗衣精，讓細菌、汙垢、異味和過敏源通通一網打盡。

除了每天穿著的衣物，每一口吃進嘴裡的食物所接觸到的餐盤、鍋具也需要油垢瓦解力超強的「茶樹海鹽超濃縮洗碗精」神助攻。同樣含有澳洲茶樹精油，新升級的超濃縮油垢瓦解因子及海鹽潔淨配方，可以快速去除頑強油漬；無添加色素及有害物質，低泡沫好沖洗，溫和不咬手。 同系列的茶樹檸檬、茶樹生薑洗碗精也深受主婦們的喜愛；而茶橘雙萃系列則採用法國ECOCERT認證APG洗淨因子，因添加澳洲茶樹精油與橘油雙效去油配方，去汙力再提升，絕對是廚房裡不可或缺的好幫手。

▲茶樹莊園超濃縮洗碗精含有澳洲茶樹精油，無添加色素及有害物質，好沖洗不殘留。（圖／紗布安安部落格）
▲茶樹莊園超濃縮洗碗精含有澳洲茶樹精油，無添加色素及有害物質，好沖洗不殘留。（圖／紗布安安部落格）
茶樹莊園於全聯、家樂福、大潤發、特力屋、MOMO、PCHOME、蝦皮、YAHOO等各大通路熱賣中。全產品皆有高達95%以上的生物分解度，友善環境，更獲得皮膚科與小兒科專業醫師推薦；也與兒福聯盟長期攜手合作，每季捐贈1%銷售額關懷弱勢兒童。茶樹極淨新勢力，讓人時時都安心，選擇高效洗淨力的同時也可以為社會及環境盡一份心力。

▲茶樹莊園洗衣精全新升級，全系列產品皆有高達95%以上的生物分解度，友善環境，且獲得皮膚科與小兒科醫師專業推薦。（圖／品牌提供）
▲茶樹莊園洗衣精全新升級，全系列產品皆有高達95%以上的生物分解度，友善環境，且獲得皮膚科與小兒科醫師專業推薦。（圖／品牌提供）
▲茶樹莊園洗碗精全新升級，獲得皮膚科與小兒科醫師專業推薦，快速去除頑強油漬；無添加色素及有害物質，溫和不咬手。（圖／品牌提供）
▲茶樹莊園洗碗精全新升級，獲得皮膚科與小兒科醫師專業推薦，快速去除頑強油漬；無添加色素及有害物質，溫和不咬手。（圖／品牌提供）



清潔防護大升級！安心洗淨　疫情時代必備==>https://bit.ly/3EcftrE

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