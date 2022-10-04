全台5G網速最強公園！他實測「快破千Mbps」 網驚：超狂
全台網速最快的公園竟是它？一名網友半夜到大安森林公園測網速，發現遠傳網速5G 居然能跑到953Mbps，讓他驚呼「大概是全台5G最強的公園！」貼文曝光後，引來不少網友朝聖喊：「謝謝，下次睡公園的時候我知道要睡哪裡了。」
該名網友在PTT發文，他以「大安森林公園是網速最快的公園」為題，表示某天凌晨4點11分時到大安森林公園，發現那裡的遠傳網速5G竟能跑到953Mbps，地點就在公園溜滑梯附近，另外還測出782Mbps，讓他忍不住笑喊：「可能附近就有基地台吧？難怪一些寶可夢活動都辦在大安，大概是全台5G最強的公園。」
貼文一出，網友紛紛留言，「謝謝，下次睡公園的時候我知道要睡哪裡了」、「感謝，之後入住公園也有好位置盯盤」、「原來如此，明天搬過去」、「可以賣屋住公園享受高速網路」、「所以安森是我睡公園的首選」、「收到，已經賣掉房子攜家帶眷準備搬去那了」。
還有人透露，「自從開始玩股票以後我都在哪，網路真的快」、「我之前住昌吉街，5G可以跑到1300，4G可以到510，超狂」、「5G還沒開同時在板橋北江翠4G中華隨便都可以測到499M下載」、「還沒5G的時候，安森社群日會卡到炸」。 （編輯：賴禹妡）