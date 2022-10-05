未戴口罩秒開罰！法官認「違背中央」撤罰　高市府將上訴

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衛生局指出，相關防疫加嚴措施皆是依據傳染病防治法第2條，是為地方主管機關權責，且當天在中央流行疫情指揮中心記者會中，指揮官陳時中也親自回應尊重地方政府；市府認為，基於傳染病流行之際，需有因時、因地、因人等流行病學特性綜合評估、研判及執行對應防治作為必要，將基於這些理由再提起上訴。
因應去年COVID-19疫情蔓延，市長陳其邁去年5月19日宣布高雄市民「外出或於公共場域、室內空間未戴口罩者將立即開罰」防疫措施，蔡男5月22日下午僅因一時疏忽，從苓雅區住家走出離家門口不到5公尺巷口查看牆壁油漆情形，就因未戴口罩被舉發挨罰新台幣3000元，為此向高雄地方法院提起行政訴訟。
高雄地院判決指出，高市府就防疫措施並無法定傳染病防治法事務管轄權，也沒自衛福部取得事務管轄權移轉，因此市府發布的防疫措施，屬於欠缺事務管轄權的一般處分，應屬無效行政處分。
合議庭認為，中央流行疫情指揮中心5月19日並未授權各地方政府可自行決定如何處罰外出未戴口罩民眾，更未授權地方政府可提早開罰；且市府既然僅有裁罰權，則依蔡男違規時間來看，應適用衛福部5月21日公告的裁罰規定先行勸導，而不是依市府規定防疫措施開罰，既然已於法不合，因此應准許撤銷原開罰處分。全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）
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