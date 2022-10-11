巷仔內／俄彈襲烏國「黑化」戰爭　蒲亭核威脅轉為真？

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爆炸後兩天，烏克蘭各地在10日時傳出飛彈轟炸的巨響。根據烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，俄羅斯一共向烏克蘭發射了75枚導彈，其中41枚被攔截摧毀，港口城市敖德薩已經啟動了防空系統。
俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱，俄軍打擊目標已達成，所有目標設施都被擊中。蒲亭也在俄羅斯聯邦安全會議上證實，對烏克蘭的一系列導彈襲擊。並指出之所以會對烏克蘭的「能源、軍事指揮和通訊設施」進行遠距離打擊，是為了要回應基輔當局長期進行的恐怖活動，包括但不限於對克里米亞大橋的襲擊。更警告若是外國繼續攻擊俄羅斯，將會「以牙還牙」，進行嚴厲反擊。
在近來俄烏戰爭局面逐漸導向烏克蘭之際，俄軍的一連串舉動，無疑是向烏克蘭傳遞明確的懲戒訊號，更要展現俄羅斯是有「對烏國首都附近目標進行襲擊」的能力，卻也顯示出，僵持約8個月的俄烏戰爭看似進入拉鋸戰和持久戰的新階段。
「正義戰爭」黑化中
回顧2月24日，「特別軍事行動」發起那一天，蒲亭煞有介事發表演說，強調「特別軍事行動」具有現實、歷史意義上的正當性，希望喚起烏克蘭親俄勢力的呼應，同時也面向全球輿論進行陳述，緩衝發動戰爭的道德殺傷力，意圖讓「特別軍事行動」成為全球輿論下的「正義戰爭」。
因此在發動戰爭初期，俄羅斯格外強調「軍民區隔」，不僅多次宣稱打擊對象聚焦在烏克蘭軍事目標與「納粹份子」上，在一定程度避免攻擊民用設施、配合建立人道主義通道協助平民撤離，營造出「秋毫無犯」的表象。
但戰事的推進在全球媒體高度曝光，加上烏克蘭民眾挺身而戰，要避免交戰區的民宅損害、平民傷亡，簡直難上加難。 因此在戰事尚未平息時，隨著烏克蘭民眾死傷增加，俄軍在戰爭中的暴行公諸於世後，俄羅斯受到輿論指責，也讓過去維持的「義戰」形象搖搖欲墜。
而在烏軍開始發動反推，克里米亞大橋等民用設施被襲擊，讓莫斯科當局承受的政治壓力越來越大，再加上動員令等事件讓俄國國內輿論洶湧，前線膠著之下，「義戰」逐漸「黑化」，俄羅斯祭出大量飛彈，向烏克蘭發動襲擊。雖然蒲亭表示打擊目標是「能源、軍事指揮和通訊設施」，但飛彈也同時落在住宅、學校、托兒所、醫療機構和兒童遊樂場，並且導致多區停電限水，造成烏克蘭民眾恐慌，而這也成為開戰以來，俄羅斯首次針對非戰區大城的導彈襲擊。
核威脅成空口白話？
俄羅斯透過這次的強硬行為來傳達兩項訊息，一是莫斯科當局的報復不但迅速且不再顧慮「軍民兩分」；二則是，不要認為俄羅斯包括核威脅在內的警告只是「虛張聲勢」，為擊退烏克蘭與北約的攻勢，俄羅斯敢於動用所有手段、打擊所有對象。
這次的「彈洗」再度掀起蒲亭是否會動用核武的討論，自「特別軍事行動」展開後，「核戰」的說詞不斷傳出，而蒲亭也在9月宣布動員令時，表明俄羅斯軍隊將使用「所有武器裝備」和「一切軍事力量」來完成自己的使命。讓輿論普遍認為，這「一切手段」包含核武。
不過即使蒲亭真的動用核武，向黑海或烏軍基地發射一枚戰術核武，迫使烏國因恐懼而投降，卻可能會為自己找來麻煩，除了得承擔可能會因此高漲的烏軍抵抗意志之外，動用核武便是打破二戰以來的「核禁忌」，不僅會與世界各國為敵，可能還會導致中國、印度等友俄國家因此疏遠。一旦俄軍打破核禁忌，北約輻射處理小組將會進入烏國救災，屆時其他部隊也會順勢入境，更別提若是在發動核武之前，就碰上俄軍抗命，沒成功發動之外，軍心也會更加渙散，打擊俄軍士氣。
若蒲亭真的發動核武，恐怕將會一發不可收拾，2018年前美國國防部長馬提斯（James Mattis）表示，沒有所謂戰術核武這回事，不管動用任何核武，都是戰略遊戲的改變者。蒲亭的核武威脅將造成戰爭升級風險，反而促使西方國家更積極援助烏克蘭。
核戰啟動將會導致失控，蒲亭跨越「核門檻」的意願或許不高，但儘管放話是以恐嚇成份居多，但是從這次克里米亞橋引來的飛彈襲擊事件便能得知，俄羅斯希望避免戰火燒入本土，將會提升威脅程度，藉由動用常規飛彈，從旁鞏固核威脅的可信度，阻止烏克蘭繼續推進。