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光陽電動車Ionex銷量衝上亞軍！關鍵三招出奇制勝

▲國內整體電動機車的銷量與市占率都節節高升，其中又以光陽電動車 Ionex最為明顯。（圖／品牌提供）
▲國內整體電動機車的銷量與市占率都節節高升，其中又以光陽電動車 Ionex最為明顯。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-10-11 16:30:00

隨著環保意識抬頭，以及政府喊出2040年禁售燃油車政策，使用電動機車成為必然的發展趨勢，有越來越多的民眾，在購新車的選擇上，考量環保與政府補助、降噪等優勢，紛紛轉往嘗試電動機車。業者也看好電車潛力，近年在全台各地，包含中南部甚至東部等地區，廣設能源換電站，也從近3個月銷售數據上明顯發現，國內整體電動機車的銷量與市占率都節節高升，其中又以光陽電動車 Ionex最為明顯。

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▲目前國內電動機車銷量與市占排行，還是以光陽電動車 Ionex 、Gogoro，以及宏佳騰為前三大品牌。（圖／品牌提供）
▲目前國內電動機車銷量與市占排行，還是以光陽電動車 Ionex 、Gogoro，以及宏佳騰為前三大品牌。（圖／品牌提供）
目前國內電動機車銷量與市占排行，還是以光陽電動車 Ionex 、Gogoro，以及宏佳騰為前三大品牌，根據統計，宏佳騰九月電動機車銷量為460台，而國內機車銷售龍頭光陽電動車 Ionex九月銷量則是一舉大增來到544台，自5月銷量超過宏佳騰後，再度輾壓宏佳騰，奪下電動機車市場銷量亞軍，相較於7月銷售數量，不僅暴增超過1倍，市佔率也節節高升，一舉竄升來到6.23%。

而光陽電動車 Ionex到底是如何出奇致勝，達到銷量大增的關鍵呢？實際觀察業者有關鍵的三招，其中第一招就是「站在你身邊」。早在今年初起，光陽就大舉增設能源換電站，不管是人口密集的都市與商業區，還是一般城鄉區域，透過多點少量策略，讓便利的換電站深入大街小巷，不僅大量佈建在機車行，飯店民宿、超商賣場、加油站，甚至停車場等，處處都能看見換電站的身影，總計超過1500個換電站，貫徹「站在你身邊」理念，提供民眾絕佳的便利性。

▲早在今年初起，光陽就大舉增設能源換電站，不管是人口密集的都市與商業區，還是一般城鄉區域，透過多點少量策略，讓便利的換電站深入大街小巷。（圖／品牌提供）
▲早在今年初起，光陽就大舉增設能源換電站，不管是人口密集的都市與商業區，還是一般城鄉區域，透過多點少量策略，讓便利的換電站深入大街小巷。（圖／品牌提供）
如果以近2個月的成長率來看，光陽電動車 Ionex相較於8月份售出355台，單月成長209台，換算下來，成長幅度足足有62.4%，雙位數高成長幅度，遠超過國內所有電動機車品牌，更是Gogoro的3倍多，也意味著在電車的選擇上，有越來越多的民眾首選Ionex。在政府不斷鼓勵民眾換購電動機車的趨勢下，光陽電動車 Ionex持續的成長動能，不排除未來會產生市佔洗牌的情形，將有機會成為電動機車藍海市場中的領頭羊。

▲未來將會有越來越多的消費者，投入光陽電動車 Ionex的懷抱，市場預估銷量與市佔也將持續寫下佳績！（圖／品牌提供）
▲未來將會有越來越多的消費者，投入光陽電動車 Ionex的懷抱，市場預估銷量與市佔也將持續寫下佳績！（圖／品牌提供）
另外，推升成長動能的另外兩大關鍵策略，就是光陽電動車 Ionex在8月先透過 Ionex i-One（都會版）最低只要 33300元及 Ionex S7（Keyless 版）最低只要 55500 元的超殺優惠價助攻銷量，9月還正式進駐 Costco 嚴選特展，提供好市多會員超值的獨家購車優惠，透過增加銷售通路來達到擴展實際銷量，雙管齊下讓整體銷量繳出漂亮的成績單，一舉狠甩對手。

業者透過出奇制勝的三大策略，貫徹「站在你身邊」理念，讓光陽電動車 Ionex近月銷量大增，未來將會有越來越多的消費者，投入光陽電動車 Ionex的懷抱，市場預估銷量與市佔也將持續寫下佳績。

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