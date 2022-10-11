光陽電動車Ionex銷量衝上亞軍！關鍵三招出奇制勝

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而光陽電動車 Ionex到底是如何出奇致勝，達到銷量大增的關鍵呢？實際觀察業者有關鍵的三招，其中第一招就是「站在你身邊」。早在今年初起，光陽就大舉增設能源換電站，不管是人口密集的都市與商業區，還是一般城鄉區域，透過多點少量策略，讓便利的換電站深入大街小巷，不僅大量佈建在機車行，飯店民宿、超商賣場、加油站，甚至停車場等，處處都能看見換電站的身影，總計超過1500個換電站，貫徹「站在你身邊」理念，提供民眾絕佳的便利性。
如果以近2個月的成長率來看，光陽電動車 Ionex相較於8月份售出355台，單月成長209台，換算下來，成長幅度足足有62.4%，雙位數高成長幅度，遠超過國內所有電動機車品牌，更是Gogoro的3倍多，也意味著在電車的選擇上，有越來越多的民眾首選Ionex。在政府不斷鼓勵民眾換購電動機車的趨勢下，光陽電動車 Ionex持續的成長動能，不排除未來會產生市佔洗牌的情形，將有機會成為電動機車藍海市場中的領頭羊。
另外，推升成長動能的另外兩大關鍵策略，就是光陽電動車 Ionex在8月先透過 Ionex i-One（都會版）最低只要 33300元及 Ionex S7（Keyless 版）最低只要 55500 元的超殺優惠價助攻銷量，9月還正式進駐 Costco 嚴選特展，提供好市多會員超值的獨家購車優惠，透過增加銷售通路來達到擴展實際銷量，雙管齊下讓整體銷量繳出漂亮的成績單，一舉狠甩對手。
業者透過出奇制勝的三大策略，貫徹「站在你身邊」理念，讓光陽電動車 Ionex近月銷量大增，未來將會有越來越多的消費者，投入光陽電動車 Ionex的懷抱，市場預估銷量與市佔也將持續寫下佳績。