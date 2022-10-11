陳子鴻300元吉他開啟音樂人生 偕孔廟建造人後代推國樂
陳子鴻領軍《1500 聲量音創學院》致力流行音樂傳承使命，在今年初籌備期就開始廣招頂尖音樂界好友加入教學師資，他意外得知「陳悅記基金會」創辦人陳玠甫熱心扶植傳統藝術文化，相聊之下，竟發現陳玠甫既是政大校友，又都跟大稻埕有淵源，當場一拍即合。陳玠甫聽聞學長想辦學為流行音樂育才計畫，就資助了10位國樂手進入《1500》學習；陳子鴻安排他們學習作曲、編曲等課程，經過5個月的交流薰陶，欣然見到樂手們的轉變與進步。
陳子鴻在流行音樂圈製作超過300張專輯，是當今大師級的音樂製作人。在大稻埕長大的他曾說童年生長環境龍蛇混雜，自己曾是好勇鬥狠的青少年，小時候媽媽要他學鋼琴，他還不想學，但在國中時期台灣開始流行校園民歌，他被民歌手刷吉他的樣子吸引，就跟媽媽說想學吉他，當時拿了300元去圓環附近買了第一把吉他，開始了他的音樂人生；這次回到家鄉大稻埕，卻是以音樂學院校長身分來驗收學生學習成果，讓他感慨當年幸好沒走入歧途，也堅信自己選擇傳承音樂是對下一代最有幫助的事。
陳子鴻跨界募才的背後推手陳玠甫其實是台北孔廟建造人的後代，2012年成立了「陳悅記傳統文化基金會」，資助國樂手到《1500》學習的初衷是「希望國樂也能進入流行音樂的課堂範疇」；政大外交系畢業的他算是陳子鴻的同校學弟，陳玠甫赴美留學時親身感受到越能堅持自己文化的國家越能受到尊重，因此他很希望能藉由《1500》的學習機會，將國樂更進一步推向國際。