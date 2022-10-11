記者喪妻崩潰！為了見過世太太 逃到《Yonder》生活
韓國歷史電影名導李濬益籌備11年推出首部電視劇作品《Yonder》，找來申河均、韓志旼、鄭進永、李姃垠主演，該作也是申河均、韓志旼相隔19年再共事的作品，劇情描述在2032年，一位沉浸在喪妻悲痛中的記者，某天收到一封郵件後，決定捨棄自己的軀體，前往能和亡妻再次一起生活的「Yonder」世界之故事。
《Yonder》雖然在題材上算是科幻類型，但劇中並沒有外星人、宇宙船等要素，而是探討「生死」、「永遠的幸福是什麼」等與人們現實生活密切相關的心理劇。李導演表示：「我在拍的時候沒想過這是一齣愛情劇，但拍完之後才發現像愛情劇，可能是因為申河均和韓志旼兩位演員的化學反應吧。」將功勞歸於演員。
該作也是男女主角申河均、韓志旼繼2003年的電視劇《烈愛無間道》後相隔19年再度合作。被問到久違同框的感想，申河均表示：「通常演員們拍完一部作品後很難會再見到面，但我現在覺得『原來等了那麼久就是為了現在再相遇啊』，非常開心。」韓志旼透露當年的兩人不太說話，申河均比現在還更寡言，再加上那是自己第一次擔任主演，所以覺得很難也很吃力，隨著慢慢積累經歷，心想「當時申河均前輩和我演戲應該很辛苦吧」，幸虧過了很久才再相會，這次溝通就更加順暢，感覺很舒服。
《Yonder》還是韓志旼和李姃垠的第五部共演作品，韓志旼透露：「一聽到選角的消息就很開心，光是能和李前輩在一起就是一種依靠。」《Yonder》全劇共6集，10月15日於friDay影音上架前3集，22日更新後3集。