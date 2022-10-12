安平古堡改名？李永得：未改名、僅國定古蹟改名熱蘭遮堡
文化部委託成功大學在安平古堡進行熱蘭遮城調查，發現2處相關國定古蹟應為同一遺構，經文化部文資局審議，決定將安平古堡內2處國定古蹟合併為一處，並更名為「熱蘭遮堡」，引發安平古堡更名爭議。文化部長李永得今（12）日表示，古蹟名字合併稱為熱蘭遮堡，並不代表安平古堡就要更名，兩者是不相關的。
關於外界指稱，安平古堡改名為熱蘭遮堡。李永得表示，這中間是有點誤解，這不叫改名，而是分成2個系統，古蹟是按照文資法，原來安平古堡內有「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」2個國定古蹟，當時在命名的時候，調查還沒有很充分，後來委託成大調查之後，發現其實2個為同一古蹟，於是整併成一個，稱為熱蘭遮堡，稱呼上也比較簡單，但並不代表安平古堡就要更名，兩者是不相關的。
有學者認為，改成熱蘭遮堡會獨尊一個時代。李永得說，熱蘭遮堡是因為原來名稱就叫做熱蘭遮堡，後來鄭成功把荷蘭人趕出台灣後，接收這個地方，而改叫安平古堡，但事實上是同一個遺構。從考古來講，宜尊稱最原始的建築，再加上最近這一兩年，古蹟的附近又挖掘出遺跡、殘骸，現在也經過調查、證明同為熱蘭遮堡的遺構，因此進行更名。
文資處昨天表示，大家所熟知的「安平古堡」並非古蹟正式名稱，文化部的審議結果只是將原古蹟名稱用語中的「熱蘭遮城」修正為「熱蘭遮堡」，並沒有要將大家習以為常的「安平古堡」稱呼改為「熱蘭遮堡」。
文化部昨天發布聲明強調，大家所熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的僅為國定古蹟名稱，如同位於台南市的「台灣文學館」所在地為國定古蹟「原台南州廳」；台北市西門町的「中山堂」所在地為國定古蹟「台北公會堂」，完全不影響「安平古堡」的稱呼。