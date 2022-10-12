2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

女巫回來了！好萊塢復古當道　山德森姐妹29年後再同框

▲真人版喜劇《女巫也瘋狂2》代表人物山德森姐妹時隔29年後再度以「女巫」身分同框，溫馨重聚成功勾起不少人回憶。（圖／翻攝自好選喆+ 電癮好選喆）
▲真人版喜劇《女巫也瘋狂2》代表人物山德森姐妹時隔29年後再度以「女巫」身分同框，溫馨重聚成功勾起不少人回憶。（圖／翻攝自好選喆+ 電癮好選喆）

文/電癮好選喆

2022-10-12 18:20:01

真人版喜劇《女巫也瘋狂2》於Disney+上回歸，劇中代表人物山德森姐妹也在時隔29年後再度以「女巫」身分同框，溫馨重聚成功勾起不少人往昔的回憶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《女巫也瘋狂》為1993年上映的萬聖題材電影，因劇情內容詼諧逗趣，而成為老少咸宜的家庭喜劇，其中凱西納吉米、唱片全球銷量超過三千萬張的金獎影歌后貝蒂蜜勒、以及當年才剛出道的時尚女王莎拉潔西卡帕克在劇中飾演邪惡三女巫，因在劇中對話時常引人發笑，在播映之後收服許多「女巫迷」。

不過這部電影並非在上映之初就吸引觀眾的眼球，而是在經過小螢幕的不斷重播後才打出自己的知名度，成功累積各年齡層的粉絲，也是許多人每年萬聖節都會回顧的經典電影。
 
這次終於搭上串流平台當道，以及好萊塢「復古風」列車，《女巫也瘋狂2》以原班人馬重磅回歸；劇中講述29 年後，三位高中女孩貝卡、凱西、伊茲在萬聖夜又意外將她們喚醒，山德森姐妹打算展開復仇行 動，三位女孩必須趕在萬聖節來臨之前阻止女巫們的胡作非為，以保護家鄉與親人。

特別的是《女巫也瘋狂2》是以過去女性權利極度不平等、社會思想較封閉的時代作為創作背景，如美國於1692年發生的「撒冷審巫案」和歐洲在12-17世紀時以宗教為名的獵巫行動，數 萬名女性背負不合理的罪名並遭受處決，《女巫也瘋狂》系列就在這樣的歷史背景下誕生。

另外，第二集的三位新角色貝卡、伊茲與凱西在劇中飾演高中同學兼摯友，三人因興趣特殊而成為學校的邊緣人，當凱西交男友後，三人的友情逐漸出現嫌隙，這也點出現今青春期少年少女可能面臨的兩難局面。

《女巫也瘋狂2》雖為闔家觀賞的家庭喜劇，但論及創作背景及劇中情節，仍有許多值得深入探討的內容。


●作者：簡立喆／前新聞主播、影評人、《好選喆+ 電癮好選喆》頻道主持人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

記錄南極長征隊身心挑戰　楊力州《無邊》金馬影展首映

陪林志玲母子定居台灣！AKIRA下月「現身」金馬影展

金馬59／張孝全死亡之組戰黃秋生　周興哲搶新人飄飄然

金馬59／阮經天、鄭秀文落入遺珠　國民韓星搶男配

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀