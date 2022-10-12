女巫回來了！好萊塢復古當道　山德森姐妹29年後再同框

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不過這部電影並非在上映之初就吸引觀眾的眼球，而是在經過小螢幕的不斷重播後才打出自己的知名度，成功累積各年齡層的粉絲，也是許多人每年萬聖節都會回顧的經典電影。
這次終於搭上串流平台當道，以及好萊塢「復古風」列車，《女巫也瘋狂2》以原班人馬重磅回歸；劇中講述29 年後，三位高中女孩貝卡、凱西、伊茲在萬聖夜又意外將她們喚醒，山德森姐妹打算展開復仇行 動，三位女孩必須趕在萬聖節來臨之前阻止女巫們的胡作非為，以保護家鄉與親人。
特別的是《女巫也瘋狂2》是以過去女性權利極度不平等、社會思想較封閉的時代作為創作背景，如美國於1692年發生的「撒冷審巫案」和歐洲在12-17世紀時以宗教為名的獵巫行動，數 萬名女性背負不合理的罪名並遭受處決，《女巫也瘋狂》系列就在這樣的歷史背景下誕生。
另外，第二集的三位新角色貝卡、伊茲與凱西在劇中飾演高中同學兼摯友，三人因興趣特殊而成為學校的邊緣人，當凱西交男友後，三人的友情逐漸出現嫌隙，這也點出現今青春期少年少女可能面臨的兩難局面。
《女巫也瘋狂2》雖為闔家觀賞的家庭喜劇，但論及創作背景及劇中情節，仍有許多值得深入探討的內容。
●作者：簡立喆／前新聞主播、影評人、《好選喆+ 電癮好選喆》頻道主持人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場