▲ 列純電車型為旗艦，BMW X1 / iX1 190 萬起開始預售！

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全新世代BMW X1運動休旅: https://mybmw.tw/BMWX1
全新首款BMW iX1純電運動休旅: https://mybmw.tw/BMWiX1
新世代設計語彙由外至內完美交匯，全新世代BMW X1與全新首款BMW iX1皆以新世代座艙布局鋪陳，導入多項頂尖前衛科技配備，包含具未來感的懸浮式曲面螢幕、全新世代BMW iDrive 8.0使用者互動介面、智慧語音助理2.0、AR擴增實境導航功能及BMW手機數位鑰匙2.0，展演貼近人性且直覺的用車生活。全新車款同時搭載全面的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，配備有主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助以及自動停車與倒車輔助系統等功能，為駕馭過程打造強大的安全後盾。BMW總代理汎德於今(12)日宣布全新世代BMW X1以及全新首款BMW iX1預售正式展開，預計將導入 X1 sDrive18i、X1 sDrive20i與純電iX1 xDrive30三種車型，預售參考價為新台幣190萬元起，引領消費者感受新世代BMW X1的前衛動感以及全新首款BMW iX1的頂尖電能科技，展現BMW完美融合純電與駕馭樂趣的新世代馭電風尚，大膽開啟豪華純電新時代。
動感率性前衛 融合頂尖智慧科技
全新BMW X1以及iX1動感與性能氣息十足的車身輪廓，透過BMW專屬設計語彙，描繪出全新世代的率性風格，前衛霸氣的車頭搭配較以往更大尺寸的車身比例，創造專屬X家族動感基因，座落於中央的新世代一體式雙腎型水箱護罩造型輪廓鮮明搶眼，搭配精悍銳利的光型變化智慧LED頭燈，賦予不容忽視的運動跑格，車側更為流暢洗鍊的肌理線條搭配新世代平整化車門把手設計展現十足的動感帥氣，厚實的車尾線條結合全新燻黑L型3D立體尾燈造型，立體曲面設計別具辨識，行徑之處皆奪取眾人目光。除此之外，全新首款純電BMW iX1全車皆以醒目的專屬BMW i藍色飾條裝飾，鑲嵌於水箱護罩、進氣壩、側裙以及後保桿兩側，完美營造出專屬於電能的駕馭風采。
兼具領先同級的豪華座艙氛圍與頂尖科技配備，全新世代BMW X1以及iX1由外而內完美交匯，搭載懸浮式曲面螢幕(10.25吋虛擬數位儀錶搭配10.7吋中控觸控螢幕)、BMW iDrive 8.0使用者互動介面、智慧語音助理2.0與BMW手機數位鑰匙2.0，個性化的設定使車主每次上車皆是客製化專屬體驗，同時配備BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技和AR擴增實境導航功能等強大功能，在任何情況下皆安全無虞。全新世代BMW X1與iX1擁有更為寬敞的五人舒適座艙與開闊頭部空間表現，透過精練的手法鋪陳懸浮式中央鞍座以及高質感鏤空造型門把，將時尚前衛氛圍鮮明刻劃，Sensatec透氣皮質儀錶檯包覆及座椅細膩堆砌精緻風格，雙前座電動調整含駕駛座記憶功能與豪華型雙區恆溫空調，完美打造出舒適愜意車室氛圍。而在空間機能性也大幅進化，BMW X1 sDrive18i車型擁有同級最大後行李箱空間，透過可傾倒後座椅背容量最高能擴充至1,600L，搭配便利的電動尾門啟閉功能與尾門感應式啟閉功能，讓車主能輕鬆裝卸物品。
48V科技暢享熱血操駕 電能駕馭滿足不同渴望
全新世代BMW X1 sDrive18i與X1 sDrive20i兩種車型皆搭載BMW TwinPower Turbo直列三缸汽油引擎與Steptronic七速雙離合器自手排變速箱，最高擁有156匹與240牛頓米的最大動力輸出，BMW X1 sDrive20i更首度導入全新第二代48V高效複合動力，可於全油門急加速時啟動eBoost提供額外19hp馬力輔助，為新世代BMWX1 sDrive20i創造出170匹的最大綜效馬力輸出表現，展現對未知探索的渴望。
秉持一貫的極致駕馭樂趣，BMW品牌精神「Sheer Driving Pleasure」不曾因動力來源的轉變而有所變化，BMW iX1採用全新第五代eDrive電能科技，搭配總容量達到66.5kWh的鋰電池模組，前後軸雙馬達與BMW xDrive智慧型可變四輪傳動系統配置的iX1 xDrive30在搭配boost功能之下，更創造出313匹的最大馬力輸出與494牛頓米的最大扭力，0到100km/h加速僅需5.6秒，最高續航里程可達440km*，在動力表現與續航里程間取得絕妙平衡。全新BMW iX1最高可支援130kW的充電功率，透過BMW i高速充電站，iX1 xDrive30只要充電10分鐘就能補充最高120km的續航里程*，為旅程增添更多靈活性。
|車型
|預售參考價
|BMW X1 sDrive18i xLine
|190萬元
|BMW X1 sDrive20i xLine
|212萬元
|BMW iX1 xDrive30 xLine
|222萬元