林青霞嫁600億豪門 瓊瑤揭「超上進一面」：她很努力
林青霞嫁給香港身家21億美元（約台幣668億）的富豪邢李㷧，不甘只當豪門少奶奶，作家瓊瑤今（12）日出席「多少秘密在其中：瓊瑤的拼圖世界，可園的片片情深」文物展，近年與林青霞持續聯絡，瓊瑤說：「青霞在影視圈創造很多奇蹟，現在她老了，她開始學習寫作，這真的很不容易，最初我看她傳來的文章，會說一些缺點，後來就沒有了。」
瓊瑤搬離了東區市值25億的豪宅「可園」，移居到淡水，可園有瓊瑤長住40年的回憶，林青霞也造訪過，被問到指點過林青霞寫作嗎？瓊瑤說林青霞文筆很好，「我覺得她有她的表現方法，而且很努力的寫，我對她很欣賞，她轉行繼續努力，也不太求回報，她出版3本書都是散文，都是生活紀錄，或是拜訪某個人寫下來的，是情緒上的延伸。」
瓊瑤說搬離「可園」是一種放下，「當時我被他（平鑫濤）的兒女攻擊，我默默承受，面對生老病死本就是大事，離開可園也好，就是一種放下，我對我的期望就是放下，快樂是最重要的，不是那些金錢和地位，生命有意義就是快樂，正在相愛的男女就是快樂，雖然這世界很多變。」
搬到淡水不適應之處是氣候潮濕，瓊瑤住進來之後有點過敏，「我自己最害怕就是我會不會失智，因為平鑫濤的關係，失智鬧得天翻地覆，我的眼睛也不好，醫生叫我不要玩臉書，我為了保護眼睛，所以先不要再碰電腦。」瓊瑤也說現在沒有能力再寫劇本，「我沒有這個能力，《還珠格格》我都沒有找編劇，都是我自己寫，那真不是人過的日子。」