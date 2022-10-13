國產油電3.5噸貨車的後起新秀，中華尖兵P350 Hybrid試駕

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自2020年9月重新修正3.5噸小貨車載重限制條例後，在增加合乎法規的安全配備後可上調載重限制成為5噸貨車，當政策一公布後市場原有的3.5噸產品幾乎全面升級至5噸級距，因此3.5噸市場瞬間出現缺口，當時和泰集團也在第一時間調整產品策略導入Hino 200車型成為市場中少數的3.5噸選項，如今商用車霸主中華汽車也正式進軍該級距推出中華尖兵 P350 Hybrid，雖非國內首款搭載油電技術的3.5噸貨車，不過卻是首款由國人自主研發油電系統的產品。
中華尖兵 P350 Hybrid在外觀上與2噸半的Delica有些神似外，不過在車格尺寸、動力及載重能力上都有明顯提升，首先從外觀部分看起，頭燈同樣以分層式設計帶出新世代的外觀樣貌外還具備光感應功能，在Auto模式下可確保日夜變換或進隧道時不會忘記開啟頭燈的煩惱，另外前保桿造型在Delica身上仍以Mitsubishi Dynamic Shield設計語彙作為設計主軸，不過這次換上CMC廠徽的P350 Hybrid換上更具粗壯感的保桿造型，也相當符合車格升級後堅固耐用的產品形象，車側最大的不同點在於左側下方可明顯看到一組標有” P350 Hybrid”的黑色塑料面板，其後方是一組2.1 kWh的鋰三元電池組與冷卻水管路，後軸也為了因應乘載更重的貨物採用後雙輪配置。
接著看到車身尺寸部分，以Delica標準貨床車型為例其車身尺碼為4,960mm×1,800mm×1,920mm，軸距為2,470mm，P350 Hybrid則為5,230mm×1,865mm×1,950mm，軸距為2,615mm，不僅尺碼跳了一級，其3,079 x 1,747mm的木板貨台可載重1,610公斤的負載能力為同級最高，若是底盤車則可乘載1,905公斤重量，可依不同業者需求改裝成廂車或冷鏈車型都相當合適，尤其後者原廠還會加大電瓶容量跟發電機的發電量以確保安裝冷氣壓縮機後的電力供給。
車艙部分就是全然的商用導向，除了基本的儀表、空調、音響面板之外並沒有過多的舒適配備，不過駕駛儀表中央的資訊顯示幕可提供的訊息相當豐富，透過左側的資訊幕切換按鍵可顯示油電系統的電池電量、馬達輸出狀態、水溫、行駛里程、速限警示等資訊，一旁的模式切換鈕則可依駕駛狀態調整馬達的輔助力道及電量回充比例，這部份我們留到動力系統再詳加介紹。
不過作為一輛稱職商用車當然置物機能是必須具備的條件，在中控台上可見到有許多精心規劃的置物空間，甚至連門板都有用皮質材料縫製的收納袋，中間座椅椅背也設計有隱藏式置物機能，椅背後方的窄小畸零空間則用於置放補胎工具包及三腳架之用，其他像是音響藍芽連線功能、USB插座、雙電動窗、動力方向盤、大燈高度調整這些現代化功能也可在該車得見，雖然配備不甚豪華但該有的好像也都一應俱全。
動力部分搭載與Delica代號同為4G69的2.4升汽油引擎，其最大馬力為133匹，扭力峰值為20.4公斤米，不過在ISG整合式啟動馬達的輔助下其綜效馬力提升至162.6匹，扭力峰值亦提升至26.2公斤米水準，這已是傳統2.5升柴油引擎的輸出範疇，為了因應排汙法規各國逐漸禁止柴油引擎的生產許可，提前透過油電技術強化原本的汽油引擎，這也是中華汽車推出P350 Hybrid的最主要原因。
而ISG馬達的主要用途除了提供引擎的額外助力，在車輛滑行、煞車、怠速時還可替電池進行回充的發電機使用，尤其下坡時可放在低檔位讓回充力道提升同時也減少對煞車系統的磨耗，在實際試駕的過程中選擇以”CHR充電優先模式”，其感受並不會像一般油電轎車放開油門便會明顯感覺到檔煞的效果，這套ISG系統的動能回收感受相當輕微，在此模式下系統會將鋰電池組的儲電量設定在90-100%為主，因此會降低馬達的助推力道為4.58公斤米；若選擇”PWR動力優先模式”則會盡可能的提高馬達助推力道，最高可提供6.62公斤米的額外扭力，在爬坡狀態下確實能感受到低轉扭力相當充沛，並不須刻意以低檔位高轉狀態行駛，但相對的也會減少電能回充效率；如果兩個模式同時啟動，系統則會依油門狀態來自行調節回充模式，同樣會以電量90-100%為設定目標，但回充效率不如直接選擇”CHR模式”來的迅速。
底盤則因貨車設定採用前軸雙A臂後軸葉片式彈簧的配置，不過試駕車並未提供沙包做為負載，因此在平面道路上的彈跳感略為明顯，但有配置動力方向盤之故轉向意外的輕鬆，離合器的接合點也相當寬裕容錯度高，就算對我這種鮮少開手排貨車的小白而言也是極易上手，並不易有操作失誤容易熄火的疑慮，加上有SCC智慧防護系統的加持，標配有ARP主動式防止傾覆、TSC循跡控制防滑、ASC車身動態穩定、HAS斜坡起步輔助及多項煞車控制系統，讓車輛隨時處於穩定的行駛動態，不過少了雙前安全氣囊配置在主動安全防護上打了些折扣。
這次中華尖兵P350 Hybrid以74.9萬元的價格開出，雖不是同級中最便宜，不過在油電系統的加持下使得排氣量不升的狀態就能獲得更強的動力表現可謂是相當聰明的作法，尤其同級對手的排量皆超過2.4升在稅金方面也是高了一階，長期使用下來對業主而言更省錢的選擇才是感受最直接的，尤其原廠還提供全車3年或10萬公里的基本保固，至於油電系統部分馬達為5年12萬公里，鋰電池則為8年16萬公里，在售後服務、科技面皆優於同級對手的條件下加上誘人的訂價策略，相信P350 Hybrid會是國內3.5噸商車級距的後起新秀。
| 中華尖兵P350 Hybrid規格表
| 長寬高(mm)
| 5,230/1,865/1,950
| 軸距(mm)
| 2,615
| 車重(kg)
| 1,585
| 動力型式
| 汽油引擎+電動馬達
| 排氣量(c.c.)
| 2,378
| 最大馬力(hp)
| 162.6
| 最大扭力(Kg-m)
| 26.2
| 變速系統
| 6速手排
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 拖曳臂
| 輪胎尺寸(標配)
| 195/70R15C
| 0-100km/h(秒)
| 17.4
| 售價(萬元)
| 74.9萬