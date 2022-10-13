陷入選擇難題，相近價格要選純電Toyota bZ4X，還是直上豪華品牌Lexus NX200菁英版

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota於今年5月發表品牌純電休旅bZ4X，但之後因輪轂螺栓瑕疵而進行全球召回，日前則公布改正方案，進行回廠免費更換改善後的輪圈及附有墊圈的新設計輪圈螺栓，同時也公布了新車價，因近期原物料等多項因素，bZ4X車價從原先的159.9萬元漲到167萬元，7.1萬元的漲幅也讓bZ4X車價比Lexus NX200菁英版的163萬元還要更高，在價格與尺碼相近情況下，究竟要選純電還是直上豪華品牌呢？
首先bZ4X與NX皆為品牌最新世代車型，因此外觀造型也都採用最新設計語彙，尺碼方面bZ4X為4,690mm×1,860mm×1,650mm、軸距2,850mm，NX為4,660mm×1,865mm×1,660mm、軸距2,690mm。兩車不僅價格相近，就連車身尺碼也沒有過多差異，最大不同就僅軸距設定，這部分對於家庭用車族群來說會是注重的項目。
動力方面bZ4X與NX就有著截然不同的設定，bZ4X配置71.4kWh電池模組，搭載前置單馬達具有201hp最大馬力與27.2kgm扭力峰值，0～100km/h加速7.5秒，續航里程WLTC測試有559km。
NX動力則是搭載2.0升自然進氣引擎，可輸出173hp最大馬力與21kgm最大扭力，0～100km/h加速11.6秒，擁有15.8/L平均油耗。兩車除帳面數據不同外，實際表現採電動系統的bZ4X則有著更輕盈且快速的反應，不過NX加速也有不俗表現，兩種不同的調性，就端看消費者喜好哪種。
至於配備方面是消費者頗為重視的項目，首先兩車外觀皆配備18吋輪圈與LED頭燈，內裝部分bZ4X配備駕駛座8向電動座椅、雙前座加熱功能、12.3吋中控螢幕Apple Carplay/Andriod Auto連結、無線充電、六具揚聲器、足踢式感應式電動尾門、TSS 3.0智動駕駛輔助系統。
NX200菁英版前座皆為手動調整座椅，但同樣附有加熱功能，中控系統則配置9.8吋螢幕，也具有Apple Carplay/Andriod Auto連結及擁有8具揚聲器，還有電子式門把，但欠缺無線充電功能，至於智慧駕駛輔助NX200也配備LSS 3.0系統，基本上兩車在便利性與安全性配備部分也沒有明顯差異。
看完上述介紹最後輪到要如何選擇了？因bZ4X與NX不論價格或尺碼及配備等都相當接近，所以選擇關鍵就會是動力系統和品牌，如果你非豪華品牌不選，那你就可以跳過bZ4X直接選NX。若想體驗電動車帶來與油車不同個性就可以考慮bZ4X，但前提住處能安置充電樁及能接受目前國內充電站比例和改變用車習慣，當然如果是作為家中另一車輛那就另當別論。