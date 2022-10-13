2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

當末世來臨！活屍達人教你　第一次屍變就上手

▲《活屍達人教你：第一次屍變就上手》不僅是腦洞大開的活屍題材，更描繪人性的拉扯與生存考驗下的喜悲轉換。（圖／鏡文學提供）
▲《活屍達人教你：第一次屍變就上手》不僅是腦洞大開的活屍題材，更描繪人性的拉扯與生存考驗下的喜悲轉換。（圖／鏡文學提供）

生活中心/綜合報導

2022-10-13 14:00:00

活屍主題的故事，雖令人感到驚悚，非人非鬼的設定，卻又勾起許多人害怕又愛看的心理糾結。而相信只要看過活屍類作品，都會想過當發生在自己身上，在生化危機的世界末日，被活屍咬到就只能絕望地等死嗎？這個問題，作家-波西米鴨持否定答案，他認為死亡不是終點，成功只是起點。就算做人是個魯蛇，當活屍也能讓你成為驕傲風光的成功人屍。只要10堂課程，從心法到實戰，鉅細靡遺、深入淺出，跟著《活屍達人教你：第一次屍變就上手》緊張刺激、曲折離奇的冒險成為活屍王！

我是廣告 請繼續往下閱讀
《活屍達人教你：第一次屍變就上手》故事背景是發生在世界被活屍佔據的末日。生活在一處基地的單純少女庭庭在外出尋找食物的過程中不慎被活屍咬傷。一般來說遇到這種狀況只有兩個結局：死去變異成為活屍，或是在變異之前爆頭死去。

但庭庭遇到了一個例外的狀況：她被一名科學家拯救，注射了尚未完成的疫苗，只有部分藥效讓她維持著人類的意識，但身體仍在一步步變異。此外她和科學家都被困在一個活屍包圍的工廠中，若要突圍並找到能變回人類的終極疫苗，只有憑藉著庭庭活屍般的樣貌。

雖然活屍不會互相攻擊，但是庭庭畢竟只有著像活屍的外觀，心理上還是個人類，一不小心就會漏餡而遭遇危險，於是她必須開始一連串「成為活屍」的訓練課程，成為一個舉手投足都像是活屍的活屍。於是從訓練到實際操作，面對充滿危險的現實，除了要擔心被活屍認出而攻擊，昔日人類同伴此時更加危險，更糟的是還有另一種會攻擊活屍的怪物。

庭庭如何作為一個活屍存活，又是否能找到疫苗變回人類呢？拖著不斷變化的身軀，她不得不經歷這從外在到身心都十分艱難的冒險。

如同以上看起來很鬧的文案與書名，內容自然也不是個尋常的活屍故事，作者波西米鴨指出，發想奇特主題的活屍故事已經不是第一次，先前寫過一本《屍變那些小事》算是同一個世界觀背景下的不同故事，是個關注在小事上的非主流搞笑活屍故事。這次換個方式再來調皮地玩不同的搞怪活屍故事，儘管呈現的調性蠻不一樣的。

他接著說，會寫出這種書名的故事，其實也和自己曾經做過直銷有關，那時特別崇尚所謂的「成功學」， 接觸了不少成功心態觀念或是正能量勵志的書籍或言論。不過當離開了那個場域以後，驀然回首覺得那時的集體思想還真的有點像是活屍啊！

就基於這單純的體悟，就有了這書名並簡單構思了一個「學習成為活屍」主題的故事。於是從章節、副標以及一些內容，都刻意使用雞湯文常見的經典名句或成功學教育常見主題，將小說打造成一本「成功人『屍』」的教戰課程手冊。

雖然看似胡搞但其實無論是取自現實的場景、怪物塑造、戰鬥安排，以及峰迴路轉的情節可都沒馬虎。故事觸及的議題也隨著主角的內心變得越來越深沉與複雜。如同主角外在像活屍內心卻是人，這個故事也是看似詼諧的喜劇外表，卻同時有著感傷的悲劇內核。如同人生的各種矛盾與拉扯：生與死、樂觀還悲觀、接受或抗拒、希望與絕望、朋友還敵人、罪惡與救贖，面對勢必有著迷惘與苦難的自我，總得不斷前行與抉擇。雖然是活屍的故事，探討的終究是人生啊！



原文授權轉載自「鏡文學」文/ 波西米鴨
《活屍達人教你：第一次屍變就上手》於鏡文學刊登，閱讀請點>>>https://bit.ly/3LNabEv
beanfun!文學星 鏡文學熱門小說強榜登陸，立即體驗>>> https://bean.fun/YISQ1

beanfun!漫畫星×文學星首創數位搞鬼盒　玩出鬼月新涼感

鬼月必看beanfun!漫畫星Ｘ文學星　首度挑戰恐怖巔峰！

文學星首部原創小說登場！《雙馬尾幼女》奇幻冒險神展開

文學星推原創小說《第二遊戲世界》　精彩生存遊戲引關注

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀