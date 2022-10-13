當末世來臨！活屍達人教你　第一次屍變就上手

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但庭庭遇到了一個例外的狀況：她被一名科學家拯救，注射了尚未完成的疫苗，只有部分藥效讓她維持著人類的意識，但身體仍在一步步變異。此外她和科學家都被困在一個活屍包圍的工廠中，若要突圍並找到能變回人類的終極疫苗，只有憑藉著庭庭活屍般的樣貌。
雖然活屍不會互相攻擊，但是庭庭畢竟只有著像活屍的外觀，心理上還是個人類，一不小心就會漏餡而遭遇危險，於是她必須開始一連串「成為活屍」的訓練課程，成為一個舉手投足都像是活屍的活屍。於是從訓練到實際操作，面對充滿危險的現實，除了要擔心被活屍認出而攻擊，昔日人類同伴此時更加危險，更糟的是還有另一種會攻擊活屍的怪物。
庭庭如何作為一個活屍存活，又是否能找到疫苗變回人類呢？拖著不斷變化的身軀，她不得不經歷這從外在到身心都十分艱難的冒險。
如同以上看起來很鬧的文案與書名，內容自然也不是個尋常的活屍故事，作者波西米鴨指出，發想奇特主題的活屍故事已經不是第一次，先前寫過一本《屍變那些小事》算是同一個世界觀背景下的不同故事，是個關注在小事上的非主流搞笑活屍故事。這次換個方式再來調皮地玩不同的搞怪活屍故事，儘管呈現的調性蠻不一樣的。
他接著說，會寫出這種書名的故事，其實也和自己曾經做過直銷有關，那時特別崇尚所謂的「成功學」， 接觸了不少成功心態觀念或是正能量勵志的書籍或言論。不過當離開了那個場域以後，驀然回首覺得那時的集體思想還真的有點像是活屍啊！
就基於這單純的體悟，就有了這書名並簡單構思了一個「學習成為活屍」主題的故事。於是從章節、副標以及一些內容，都刻意使用雞湯文常見的經典名句或成功學教育常見主題，將小說打造成一本「成功人『屍』」的教戰課程手冊。
雖然看似胡搞但其實無論是取自現實的場景、怪物塑造、戰鬥安排，以及峰迴路轉的情節可都沒馬虎。故事觸及的議題也隨著主角的內心變得越來越深沉與複雜。如同主角外在像活屍內心卻是人，這個故事也是看似詼諧的喜劇外表，卻同時有著感傷的悲劇內核。如同人生的各種矛盾與拉扯：生與死、樂觀還悲觀、接受或抗拒、希望與絕望、朋友還敵人、罪惡與救贖，面對勢必有著迷惘與苦難的自我，總得不斷前行與抉擇。雖然是活屍的故事，探討的終究是人生啊！
原文授權轉載自「鏡文學」文/ 波西米鴨
《活屍達人教你：第一次屍變就上手》於鏡文學刊登，閱讀請點>>>https://bit.ly/3LNabEv
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