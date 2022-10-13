特企／蔡阿嘎刷牙出血　自曝10年沒看牙！網驚：太誇張

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醫師江定鴻進一步說明，全瓷貼片可依照口腔條件改善前牙型態、排列等問題，像是牙齒色澤不佳、前牙斷裂、前牙牙縫改善、齒列輕微地凌亂、發育導致的前牙齒型異常等。二伯也分享：「全瓷貼片雖然不便宜，但考慮到牙齒美白效果，以及之後不用每半年、一年就做一次，貼片正常使用可以維持滿久的，感覺是蠻划算的選擇。最重要的是，完成之後笑起來牙齒變得非常亮白，在螢光幕上也感覺變更自信了！」
除此之外，蔡阿嘎在片中也提到：「自己刷牙時都會流血，一直都以為是刷太大力或牙刷毛太硬，沒想到一檢查出來竟是牙周病的前兆。」江定鴻表示，從Ｘ光看起來阿嘎牙齒有較深的牙結石，會建議透過水雷射來治療，因為若未處理牙結石的狀況，牙結石與牙周病的致病菌埋藏在牙齦溝深處，久而久之牙周組織就會遭受嚴重破壞，最後可能引發掉牙危機！
過去傳統的牙周治療會需要開刀將牙齦肉翻開，刮除出裡面的結石與污垢，因此會造成出血，傷口的復原時間也會比較緩慢；而水雷射是以細探頭深入牙齦，透過雷射光源與水分子結合，讓水分子吸收雷射光能產生高速動能與熱能，把淺層和深層的細菌與結石清理乾淨，過程溫和，通常治療後再觀察休息一下就能夠正常飲食。
江定鴻呼籲，民眾除了日常的牙齒清潔工作要做好，也要定期進行至牙科進行檢查與保養，牙周病不會一夕之間生成，健康的牙齦平時是不會流血的，因此若能及早預防與發現，才能避免牙周的問題日趨嚴重，導致後續需進行更複雜的治療程序。此外，若有冷光美白、全瓷貼片等牙齒美白需求的民眾，也建議諮詢專業及有品質保證的牙醫診所，以達成期待的成效，找回自信的笑容！