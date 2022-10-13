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特企／蔡阿嘎刷牙出血　自曝10年沒看牙！網驚：太誇張

▲水雷射相較傳統牙周治療出血量較低，也可縮短復原時間。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）
▲水雷射相較傳統牙周治療出血量較低，也可縮短復原時間。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

本報訊

2022-10-13 16:48:50

百萬YouTuber蔡阿嘎與嘎嫂二伯結婚生子後，一家4口的日常與互動經常成為網友關注的焦點，12日蔡阿嘎在YouTube頻道上傳一支影片，是夫妻倆一同至台北館前-星采牙醫診所進行檢查及治療的過程，片中蔡阿嘎提到自己已經十幾年沒有看過牙齒，上次已是大學拔智齒的時候，嚇壞大批網友！二伯則是與蔡阿嘎相反，是牙齒保健的模範生，都會定期洗牙與檢查，因此牙齒沒有太多問題，但有件事卻也困擾她許久，那就是牙齒偏黃的問題。

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二伯表示：「我很愛喝咖啡，再加上本身屬於容易牙齒黃的體質，一直很想諮詢牙齒美白的療程，但又很擔心來回看診的時間與程序會很繁瑣，一直到這次找到台北館前-星采牙醫診所，可以一天完成，就決定進行牙齒全瓷貼片！」醫師江定鴻解釋，台灣人因體質關係，牙齒顏色本就比西方人黃，加上經常食用帶有色素的飲料或食物，如咖啡、茶、咖哩等，普遍都有牙齒泛黃的問題，目前牙齒美白的方式非常多元，如噴砂美白、冷光美白等，這次二伯施作的是「全瓷貼片」，可依照個人需求與喜好選擇齒色，補足一般牙齒美白不能改善的問題。

醫師江定鴻進一步說明，全瓷貼片可依照口腔條件改善前牙型態、排列等問題，像是牙齒色澤不佳、前牙斷裂、前牙牙縫改善、齒列輕微地凌亂、發育導致的前牙齒型異常等。二伯也分享：「全瓷貼片雖然不便宜，但考慮到牙齒美白效果，以及之後不用每半年、一年就做一次，貼片正常使用可以維持滿久的，感覺是蠻划算的選擇。最重要的是，完成之後笑起來牙齒變得非常亮白，在螢光幕上也感覺變更自信了！」

除此之外，蔡阿嘎在片中也提到：「自己刷牙時都會流血，一直都以為是刷太大力或牙刷毛太硬，沒想到一檢查出來竟是牙周病的前兆。」江定鴻表示，從Ｘ光看起來阿嘎牙齒有較深的牙結石，會建議透過水雷射來治療，因為若未處理牙結石的狀況，牙結石與牙周病的致病菌埋藏在牙齦溝深處，久而久之牙周組織就會遭受嚴重破壞，最後可能引發掉牙危機！

過去傳統的牙周治療會需要開刀將牙齦肉翻開，刮除出裡面的結石與污垢，因此會造成出血，傷口的復原時間也會比較緩慢；而水雷射是以細探頭深入牙齦，透過雷射光源與水分子結合，讓水分子吸收雷射光能產生高速動能與熱能，把淺層和深層的細菌與結石清理乾淨，過程溫和，通常治療後再觀察休息一下就能夠正常飲食。

江定鴻呼籲，民眾除了日常的牙齒清潔工作要做好，也要定期進行至牙科進行檢查與保養，牙周病不會一夕之間生成，健康的牙齦平時是不會流血的，因此若能及早預防與發現，才能避免牙周的問題日趨嚴重，導致後續需進行更複雜的治療程序。此外，若有冷光美白、全瓷貼片等牙齒美白需求的民眾，也建議諮詢專業及有品質保證的牙醫診所，以達成期待的成效，找回自信的笑容！

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