【車勢星聞】賽車電影《極速甩尾》零特效，土屋圭市盼將甩尾推廣全世界

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電影《極速甩尾》由演員野村周平、吉川愛和青柳翔等人主演，而賽車手土屋圭市曾參與《玩命關頭3：東京甩尾》拍攝，而賽車電影《極速甩尾》沒有使用任何ＣＧ特效（透過電腦、電腦軟體繪製的圖片或影音的技術），下山導演表示：「與其說是堅持不使用ＣＧ，不如說是因為力求真實。」雖然ＣＧ同樣可以創造賽車場面，但日本擁有真正頂尖的賽車場地、汽車和選手，因此導演與土屋先生決定在拍攝上力求真實。不僅請真正的賽車冠軍駕駛現役賽車，更以真正賽車的速度進行拍攝。土屋圭市認為「如果行進速度不一樣，聲音就會不一樣，畫面中煙霧就會不一樣。」雖然為此在拍攝過程中至少有10台攝影機、5架無人機非意外地墜毀，更損壞了無數的輪胎，但導演驕傲地說「我們以真實的東西拍攝了真實的畫面」。
（以下有爆雷情節，請自行斟酌閱讀）
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電影《極速甩尾》講述內向的電競賽車冠軍大羽紘一（野村周平飾演），因為優秀精湛的遊戲賽車能力，被一支面臨解散危機的甩尾車隊相中，破天荒邀請他加入真實的賽車隊伍。從虛擬遊戲轉移到真實賽場後，他不僅要承受失敗就可能喪命的嚴重後果，還要與其他實力堅強的賽車好手們競爭。在這過程中他逐漸成長，並以熱情、勇氣及團隊力量，衝過一道又一道的難關。《極速甩尾》將於2022年10月14日全台上映。