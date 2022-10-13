福斯商旅New Multivan 199.8萬元起撼動上市

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New Multivan完美融合福斯商旅經典與創新的獨特設計，去年成功奪得德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）「Best of the Best」最高榮譽；今年，更以優越的空間機能與性能表現，榮獲英國汽車專業媒體「What Car?」的高度讚賞，贏得2022 Tow Car Awards獎項，評為「最實用車款」；同時，在Euro NCAP測試中，在碰撞安全與輔助系統功能上獲得亮眼成績，得到最高肯定五顆星評價。以不斷獲獎的肯定，在在展現福斯商旅期望給予車主家人安心舒適的移動享受。
全新世代Multivan外觀融入福斯新世代家族專屬設計語彙，全車系標配IQ.Light LED Matrix 矩陣式LED頭燈組／尾燈組、全天候輔助照明燈（含角落照明功能）、光感應自動啟閉頭燈裝置（附返家／離家延遲照明功能），並配置全新17吋/18吋全新造型大尺寸鋁圈，兼顧質感以及實用性；水箱罩採連貫式鍍鉻橫條樣式，並可另搭配LED定位燈，結合大面積幾何風洞下氣壩，營造出動感活潑視覺感；嶄新造型的傾斜前擋結合雙A柱設計，搭配大面積三角窗，讓駕駛視野更加清晰；車尾搭載空氣力學尾翼設計，讓車身造型更加流線俐落。The All-New Multivan全面搭載乘客艙雙電動滑門、電動啟閉上掀式尾門，可大幅提升實用性與便利性；配置專屬Multivan造型的迎賓照地燈，更完全呈現獨具風格的雋永魅力。
此外，New Multivan首度導入消費者喜愛的全景玻璃車頂（選配），開闊視野境界，在車內亦能輕鬆坐擁獨家美景。此外，選配全景玻璃車頂的車款也將獨家贈送專屬天幕遮陽罩，台灣夏日豔陽下依舊能夠維持車內舒適度。The All-New Multivan全車系提供11款車色選擇，包含素色漆：香草白、極光銀、璀璨銀、耀澤灰、古銅金、星空藍；珍珠漆：珍珠黑；金屬漆：魅影紅、地中海藍、鏡色灰；特殊漆：珍珠黑／魅影紅(雙色)，給予買家與眾不同的獨特風格。
New Multivan內裝全面走向數位化，全車系採用新世代Active Info Display 10.25吋全邏輯數位化儀表，搭配三幅式真皮多功能方向盤（含電熱功能），車主可自由切換設定多種功能顯示及儀表樣式；多功能方向盤結合換檔撥片，以及整合於中央儀表板的線傳式撥片排檔設計、按鍵式電子手煞車附Autohold，不僅輕鬆觸手可及，亦能提升腿部寬敞空間。透過全新一代觸控面板，包含觸控式功能快捷鍵、觸控式LED車艙照明燈／閱讀燈，以及-New Multivan Style車型所標配的車室氛圍燈（含30色多重模式選擇），以直覺、數位化的觸控面板顯示取代傳統旋鈕，並配置HUD抬頭顯示器（Style車型標配），可將各項即時的行車資訊顯示前擋風玻璃上，給予車主直覺快速的駕駛新體驗。
而兼顧實用機能性的車室座艙，全面搭載Discover Pro 10吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機含Touch Slider數位觸控列，可控制空調、音量、娛樂、導航地圖縮放等功能，結合先進的手勢操作功能與Apple CarPlay、Android Auto，讓您輕鬆操作更便利，快速讀取各項行車資訊。不僅如此，Style車型升級搭載Harman Kardon環繞音響系統，配置13支高傳真環艙音效揚聲器，有著輸出高達840W的震撼音效，讓車室內每個乘員都享受到身歷其境的聽覺饗宴。此外，全車共設置6個Type-C 及3個車用12V電源插座，給予全員三排均能享有同等充足電源支援。
在乘坐機能上，New Multivan搭載雙前座電動腰靠調整、電熱功能，以及椅背多功能摺疊桌；而Style車型更標配雙前座ergoComfort 12向電動舒適座椅（含通風功能），提供駕駛全天候舒適的乘坐體驗。New Multivan全車採用2-2-3全獨立且全面升級的全新座椅設定，後艙的第二、三排座椅均可獨立前後滑移／固定／椅背傾斜，輕量化設計可讓車主快速拆卸，打造彈性多變的車室大空間。
New Multivan Style車型，是同級唯一標配全新鷗翼式多功能桌 (含置杯架、置物空間)，可一鍵自動升起，輕鬆展開左右桌面，亦可自由在三排座椅間前後移動及拆卸，無論是行動辦公、家庭出遊更顯輕鬆便利又實用；同時標配Savona雙色真皮座椅（Style車型），以高質感用料營造豪華舒適座艙。為滿足車主智慧生活所需，全車系搭配Air Care Climatronic 三區電子恆溫空調系統含空氣清淨功能，除讓前後三排全員享受個人最舒適合宜的溫度，更能確保車內空氣健康潔淨。除此之外，雙車型皆配置12處置杯架，以及多處置物空間，讓全員皆享有個人專屬貼心收納空間。
在動力科技上，全面搭載直列四汽缸TSI渦輪增壓汽油引擎，具備204匹最大馬力與32.6公斤米最高扭力、搭配七速DSG線傳式雙離合器自手排變速箱，結合電子線傳式排檔系統，不僅動力傳輸更直接、換檔也快速平順。此外，全車系配置新世代MQB轎式底盤，運用MQB模組化轎式平台，大幅提升舒適性及駕乘質感。而Style車型另提供同級唯一的DCC主動式底盤控制系統，具備節能/舒適/運動/個人化等四種模式，不僅讓車主因應不同路況，隨時切換模式調整懸吊軟硬，更能創造不同的駕乘體感樂趣。New Multivan Life／Style車型車身尺寸分別為：車長4,973mm／5,173mm、車寬1,941mm、車高1,907mm、軸距3,124mm皆相同，全新世代Multivan放大格局，給予消費者無限可能的大空間。
在安全科技上，全面升級符合Level 2 半自動駕駛的「IQ.Drive智能駕駛輔助系統」，包含Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，周圍車輛、車距、道路標線會以3D介面顯示於數位化儀表，即時提供駕駛者周圍車況，確保行車安全。同時，The All-New Multivan 也擁有ACC主動式車距調節巡航系統、Lane Assist車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助功能)、主動式車道修正輔助功能，有效提升行車安全及舒適性；同步配置Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能及前方行人監控偵測），並搭載RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）、XDS 主動式電子防滑系統、CBC 彎道煞車控制系統，以及Exit Warning 離車安全警示系統等多項主動安全科技。
除此之外，全車系更提供Park Assist 自動停車輔助系統、Rear Assist 顯影式停車導引系統，無論倒車入庫或路邊停車，即使新手也能輕鬆上路。而Style車型更配置Emergency Assist 緊急待援輔助系統，當偵測到駕駛失去駕駛能力，系統會立即介入並啟動警示、減速到車輛完全停止，高規格守護你我安全。不僅如此，全車系皆擁有7具環艙氣囊，包含雙前座SRS氣囊、雙前座SRS側氣囊、雙前座SRS側氣簾、乘客艙SRS側氣簾，以及同級唯一的駕駛艙中央氣囊，給予駕駛與乘客最極致的安全守護。
而車身大量採用輕量化高強度車體結構，成功通過嚴苛的Euro NCAP測試，榮獲撞擊測試最高五星標準認證肯定。New Multivan提供全方位安全守護，讓您與家人行車安全有保障，輕鬆享受每一趟愉悅安心的移動休旅生活。
國人用車生活型態趨漸多元，多人家庭共乘出遊需求大增，具彈性運用機能的正七人座車款更是再次掀起熱潮！福斯商旅為給予消費者更完整且不同價格級距的產品陣線，包含「同級唯一德制正七人座休旅」Caddy Maxi、以柴油引擎搭載四輪驅動系統的T6.1 Multivan 4MOTION，及全新推出的「德國新創七人座」New Multivan，全面滿足台灣消費者喜愛全家遊、享受輕鬆自在VanLife用車生活，提供高規格、高安全、高質感的舒適自在移動旅程。
New Multivan上市限量價：
Multivan Life 車型$196.8萬 （正式售價199.8萬）
Multivan Style 車型$243.8萬 （正式售價247.8萬）
備註：「上市限量價」限量68台，僅限於2022/10月底前下訂，11月底完成掛牌之車輛。