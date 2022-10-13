Honda 「Type-R」問世30周年紀念，原廠慶祝活動陸續展開

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，Honda將會透過官方Twitter帳號發布#TYPER30之有關「Type-R」30周年紀念活動訊息，官方賬號為https://twitter.com/HondaJP
接著Honda將在東京的Honda Welcome Plaza Aoyama舉辦「Type-R」30周年紀念展，展出首代NSX-R在內的五款「Type-R」車款、「Type-R」系列歷史年表、30周年紀念特別影片，以及在數位螢幕上展示設計草圖。 展期為：10月21日至11月2日
展覽訊息網站 https://www.honda.co.jp/welcome-plaza/contents/event/2022/20221021/
除了在東京的展覽，另外自11月4日起在Honda Collection Hall亦有一系列展覽，在大廳首先印入眼簾的將是「Type-R」熱血基因的起源：1965年的F1賽車「RA272」，其身披的冠軍白車色與深紅色的廠徽，都傳至「Type-R」車款上；另在二樓則有一系列「Type-R」車款，其中包括了在英國生產與在海外銷售的車款。
展覽訊息網站https://www.mr-motegi.jp/collection-hall/event/
除了靜態展示，Honda也會在旗下的兩座賽車場舉辦車主聚會活動，11月27日時於Mobility Resort Motegi茂木賽車場舉辦「Type-R」30周年紀念遊行活動，結合Honda Racing THANKS DAY，集結「Type-R」車主參與，而且還會邀請Oracle Red Bull Racing 和 Scuderia AlphaTauri 的 F1 車手參加。
活動參與詳情 HRTD 2022官方網站https://www.honda.co.jp/motorsports/hrtd/2022/
最後讓Honda性能迷興奮的是自Honda旗下員工中的自願者組成的團隊Honda R&D Challenge，將在11月26、27日參加在Suzuka鈴鹿賽道舉行的SuperTaikyu系列賽事，使用車輛便是甫於9月發表的全新一代Civic Type-R，在「Type-R」問世30周年這天，迎接新挑戰。