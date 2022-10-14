堅持清零民怨四起！日經亞洲：中國仍在孤獨作戰

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報導分析，如果中國在二十大後仍繼續嚴格的防控政策，則民眾不滿情緒將增加，企業會被迫尋找替代市場，對中國經濟造成進一步打擊。然而若是開放，將不可避免出現大規模的感染，尤其中國弱勢社群和老年人的疫苗接種率不高，且實驗證明中國疫苗保護力有限，加上疫情以來感染病毒的人數不夠多，距離群體免疫的目標還很遠。復旦大學5月曾發表1項研究，預測若中國放寬防疫，6個月內恐將有近160萬人死於新冠肺炎。
除了健康和生命安全，政治因素當然也是關鍵。《日經亞洲》指出，中國過去3年一直塑造自身防疫政策優於歐美的形象，此時改變清零政策無異於承認錯誤。隨著二十大臨近，中國對新冠疫情封控也變得更加武斷，包含廈門傳出對活魚和螃蟹進行病毒檢測；當山火席捲重慶時，數百萬人仍被迫排隊受檢；還有動輒因為少數幾例病例而封鎖整個市縣等等。
香港大學醫學院生物化學系的金教授表示，在疫情沒有爆發的情況下，進行大規模檢測是沒有意義的，「就像要求沒有懷孕的女性每天進行妊娠檢測一樣」，儘管中國2年前確實在經濟增長和疫情控制之間找到了平衡，但目前的政策並不遵循科學，甚至令人感到荒謬，點出：「如果清零政策持續下去，那實際上是在退步。」
雖然中國近期一度曾就是否應維持清零政策進行辯論，但反對聲浪很快就被壓制，在互聯網上取而代之的，幾乎都是清零政策如何挽救性命，是政府的「歷史成就」等言論。
報導認為，中國永遠不會承認清零政策已經結束，但它終究會被迫開放，因為這對經濟的影響已經太過嚴重，長期的清零政策是不可持續的，中國需要重新使社會經濟發展正常化，並與世界接軌，只是何時與如何開放仍然未知。高盛和野村投資銀行的研究員則預測，中國不太可能在2023年第2季度之前大動作改變政策。
此外，各地方政府面臨的壓力也在持續擴大，必須為龐大的檢測和追蹤提供資金，以維持當地的清零，並蔓延到地方財政和更廣泛的經濟領域，舉例來說，在1個人口約800萬的城市舉行一輪大規模檢測的成本就要約1億人民幣。
有經濟學家直言，只要嚴厲的防疫措施仍然存在，就不可能解決問題；1位中國官員向《日經》透露：「如果國家仍然拒絕開放，我們都會被搞砸。我們城市的所有頂級房地產開發商都處於破產邊緣，希望開放後情況會好轉一些。」野村預計中國經濟今年將增長2.7%，而惠譽評級預測為2.8%，皆遠低於官方目標的5.5%。
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