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葉黃素何時吃最好？吃錯恐無效！醫：這4族群應這樣補充

▲智慧型手機普及、影音串流平台興起，在人手一機的科技化時代，保養晶亮的需求也隨之增加。（圖／Shutterstock）
▲智慧型手機普及、影音串流平台興起，在人手一機的科技化時代，保養晶亮的需求也隨之增加。（圖／Shutterstock）

生活中心/綜合報導

2022-10-14 17:30:00

智慧型手機普及、影音串流平台興起，在人手一機的科技化時代，保養晶亮的需求也隨之增加，不少人都會直覺想吃「葉黃素」來保健，不過卻對葉黃素吃的時機、用量等認知缺乏，傷及荷包是小，造成反效果恐得不償失！醫師陳韵臻便提醒，包含3C族群、學生、年長者、戶外工作者等都是要留意的族群，若想要穩定累積葉黃素在體內的濃度，建議約3~6個月每天補充6~10mg，讓保養更有感加分。

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葉黃素何時吃、怎麼吃　補充攻略一次解析！

葉黃素的功效最常被讚譽的就是能幫助維持晶亮健康，不過葉黃素屬於「脂溶性營養素」，陳韵臻建議飯後食用較好吸收，此外，葉黃素在體內濃度會隨時間消耗，因此「早上飯後」補充是最佳時機

而根據衛福部指出，每人每日補充葉黃素不應超過30mg，因此陳韵臻指出，以一般保養來說，通常建議每天攝取6~10mg的葉黃素即可，若是想要穩定累積葉黃素在體內的濃度，基本需要持續補充3~6個月；此外，選擇游離型態為佳，如FloraGLO®游離型葉黃素，經臨床實證28天能提升520%葉黃素濃度，完善打點一日所需！

吃葉黃素要注意什麼？有副作用嗎？誰最需要吃葉黃素？

陳韵臻提醒，攝取過多的葉黃素會使肝臟造成負擔外，長時間補充高攝取量的葉黃素，也可能會造成手腳皮膚泛黃；葉黃素可能會與藥物產生交互作用，有服用藥物的民眾，使用前應先諮詢醫師或藥師。

陳韵臻補充，目前普遍來說，包括長時間使用手機、電視、電腦者的「3C族群」以及「學生、長時間備考族群」、「年長者」、頻繁暴露於強光下的「戶外工作及運動者」，都是高風險的「4大族群」，建議要定期補充葉黃素，守護晶亮健康。

▲由於人體無法自行合成葉黃素，雖然平時能透過飲食補充，但現代人三餐常不均衡，要攝取到足量的葉黃素不容易，因此適時補充葉黃素保健品是不錯的選擇。（圖／Shutterstock）
▲由於人體無法自行合成葉黃素，雖然平時能透過飲食補充，但現代人三餐常不均衡，要攝取到足量的葉黃素不容易，因此適時補充葉黃素保健品是不錯的選擇。（圖／Shutterstock）
正確食用葉黃素有撇步　3招教你挑選世界頂級葉黃素

由於人體無法自行合成葉黃素，雖然平時能透過飲食補充，但現代人三餐常不均衡，要攝取到足量的葉黃素不容易，因此適時補充葉黃素保健品是不錯的選擇。陳韵臻分享3大葉黃素挑選原則：

1葉黃素吃複方比單一成份好

要吃葉黃素保健，複方比單方更能全面照護。常見搭配的有玉米黃素，提升晶亮保護力；富含花青素的智利酒果山桑子則作為提供滋養的關鍵複方營養，以及蝦紅素、維生素E、亞麻仁油等可幫助葉黃素吸收率，提升整體晶亮青春力。

2 吃葉黃素推薦游離型、黃金比例

游離型葉黃素在人體內不用經過酵素消化，可以直接被人體吸收，達到好的吸收率，以全球最好的FloraGLO®游離型葉黃素來說，經臨床實證28天可提升520%的體內葉黃素濃度。

比例則是指葉黃素和玉米黃素的搭配，根據美國國家衛生研究院大型臨床研究，要能補充到葉黃素功效，10 mg葉黃素配上2 mg玉米黃素是最佳黃金比例配方，幫助人體吸收達到每日所需。

3有國際認證、安全檢驗的葉黃素食用才安心

保健商品一定要經過可信任單位認證、SGS檢驗才能吃得安心，否恐只是吃進安慰劑。尤其選購葉黃素時，除了仔細查看原料來源、比例搭配、有無專利，也能從是否獲得具「食品界奧斯卡獎」美譽的Monde Selection特級金獎作為判斷標準

做為標竿性的Monde Selection是透過百位世界專家組成的國際品質研究機構，每項產品都需經過單獨品質評估，進行全方位面向審查後評定，評審逐一給分，獲得 90% 以上評審滿分肯定的產品，才能榮獲世界最高肯定。

連續兩年榮獲世界頂級金獎　大研生醫視易適葉黃素

陳韵臻推薦大研生醫「視易適葉黃素」，選用指標大廠FloraGLO®游離型葉黃素和ZeaONE®玉米黃素，並以10mg：2mg的黃金比例搭配，再加入富含花青素的MaquiBright®智利酒果、BS7®山桑子萃取物，以及AstaZine®藻類蝦紅素、亞麻仁油、維生素E等七效成分，並和醫學大學及醫學醫院合作，經人體臨床實證，連續補充28天後晶亮舒適有感，水潤提升190%！更連續兩年榮獲Monde Selection 特級金獎肯定，高品質原料和多項的科學實驗、安全保證，可滿足不同年齡層、不同族群等保養需求。



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