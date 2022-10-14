▲ 2022 Lexus Grand Tour X Track Day 賽道活動落幕

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Lexus車主自桃園大溪笠復威斯汀度假酒店出發，穿越新竹層層疊疊的九重山，來到隱身於山谷中的The One南園人文客棧，一邊體驗茶席美學，一邊感受綠意山林的宅院賞遊，並於國宴廳品味經典傳承特色午宴，佐以古典箏樂的聽覺享受，穿越古今，喚起記憶中的料理美味。
深度人文體驗結束後，車主駕駛著愛車深入蜿蜒的台3線，行進在山壑之間，再沿著有台灣最美公路之稱的「台61線」奔馳在一片蔚藍之中，徜徉在西部濱海公路上，眺望海天一線的絕美景緻，近距離感受壯麗震撼之景象；在一天內即征服台灣西部的山與海，完成西台灣壯遊的公路旅程。
傳奇超跑驚艷試駕 釋放賽道極致快感
為了讓車主更了解愛車的極致性能，Lexus帶領車主前進全台唯一通過FIA國際認證的麗寶賽車場，邀請專業教練團隊，上午透過分站的繞錐、直線煞停與最佳賽道攻略課程，讓車主循序漸進地熟悉賽道，更特別安排車主們駕駛全球限量僅500輛的日系傳奇超跑LFA，現場感受被譽為「天使咆哮」的絕美聲浪。
下午則正式進入全賽道駕駛Hot Lap及疾速Taxi Drive體驗，在教練的帶領之下，實際應用上午所學到的操駕技巧，滿足車主在賽道奔馳的渴望，賽道體驗期間普利司通獨家贊助的POTENZA Sport性能胎，讓車主們能無後顧之憂，親身感受到風馳電掣的速度快感。
Lexus秉持著「Experience Amazing」的品牌精神，致力於帶領車主探索生活驚奇的無限可能，透過這場壯遊，深入探索西台灣的人文風情，更實現車主攻克賽道的夢想，重新認識充滿熱血基因的Lexus，在車主的心中留下難以忘懷的回憶。