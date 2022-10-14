2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

2022 Lexus Grand Tour X Track Day 賽道活動落幕

▲ 2022 Lexus Grand Tour X Track Day 賽道活動落幕
▲ 2022 Lexus Grand Tour X Track Day 賽道活動落幕

2GameSome - 有車賞

2022-10-14 17:25:01

向來致力於探索生活驚奇的Lexus於2022年10月，引領全台LC、RC F與RC性能車車主，在西台灣展開Grand Tour 壯遊之旅，盡情享受在地人文和風光，並安排由專業教練帶領，於麗寶賽道體驗馬力全開的熱血駕馭，車主更可駕駛全球限量僅500台的傳奇超跑—LFA，親身感受被譽為「天使咆哮」的高轉速引擎聲浪！

我是廣告 請繼續往下閱讀
深度人文之旅  體驗征服山海的公路旅行

Lexus車主自桃園大溪笠復威斯汀度假酒店出發，穿越新竹層層疊疊的九重山，來到隱身於山谷中的The One南園人文客棧，一邊體驗茶席美學，一邊感受綠意山林的宅院賞遊，並於國宴廳品味經典傳承特色午宴，佐以古典箏樂的聽覺享受，穿越古今，喚起記憶中的料理美味。

深度人文體驗結束後，車主駕駛著愛車深入蜿蜒的台3線，行進在山壑之間，再沿著有台灣最美公路之稱的「台61線」奔馳在一片蔚藍之中，徜徉在西部濱海公路上，眺望海天一線的絕美景緻，近距離感受壯麗震撼之景象；在一天內即征服台灣西部的山與海，完成西台灣壯遊的公路旅程。

傳奇超跑驚艷試駕 釋放賽道極致快感

為了讓車主更了解愛車的極致性能，Lexus帶領車主前進全台唯一通過FIA國際認證的麗寶賽車場，邀請專業教練團隊，上午透過分站的繞錐、直線煞停與最佳賽道攻略課程，讓車主循序漸進地熟悉賽道，更特別安排車主們駕駛全球限量僅500輛的日系傳奇超跑LFA，現場感受被譽為「天使咆哮」的絕美聲浪。

下午則正式進入全賽道駕駛Hot Lap及疾速Taxi Drive體驗，在教練的帶領之下，實際應用上午所學到的操駕技巧，滿足車主在賽道奔馳的渴望，賽道體驗期間普利司通獨家贊助的POTENZA Sport性能胎，讓車主們能無後顧之憂，親身感受到風馳電掣的速度快感。

Lexus秉持著「Experience Amazing」的品牌精神，致力於帶領車主探索生活驚奇的無限可能，透過這場壯遊，深入探索西台灣的人文風情，更實現車主攻克賽道的夢想，重新認識充滿熱血基因的Lexus，在車主的心中留下難以忘懷的回憶。

中興電工 iCharging 導入「插槍即充」功能，DC 快充每度電 6.5 元

台灣大車隊勇奪北高市府頒計程車評鑑首獎

Lexus UX 300e電池改款升級，電池容量提升至72.8kWh，續航里程增加40%

Sony Honda Mobility宣布首款電動車2025年開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀