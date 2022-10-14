中興電工 iCharging 導入「插槍即充」功能，DC 快充每度電 6.5 元
中興電工iCharging首推出Plug&Charge「插槍即充」功能，無論是否為特斯拉車主現在都能享受「插槍即充」的便捷充電體驗。中興電工iCharging不斷致力於提供電動車主更好的充電體驗導入「插槍即充」功能，以往台灣只有特斯拉的充電站支援插槍即充功能獨惠其車主，中興電工iCharging成為台灣第一個具備此功能的充電服務運營商，只要是CCS1或CCS2充電規格的車主皆可在iParking App上啟用此功能。
全新的「插槍即充」功能大幅提升電動車主使用信心。過去台灣充電站僅支援掃碼、感應RFID或是輸入槍頭代碼來啟動充電，這一個流程較複雜往往造成車主在充電操作上的挫敗感，現在只要插上充電槍，充電樁則會自動啟動充電，不只如此，在嘟嘟房停車場內充完電車主可直接拔槍並無感出場，所有後續支付、信用卡折抵停車費…等，全部自動完成，徹底實踐「停車即充電」，全程完全無須拿出手機操作App，流暢又快速的流程讓電動車主大呼過癮，中興電工iCharging卓越的整合能力為廣大車主帶來智慧化的全新充電體驗，目前全台已有17個iCharging DC直流快充站點支援插槍即充功能，未來永固便利停車場也將啟用此模組。
即日起至111年10月31日止凡開啟「插槍即充」功能，並完成首次充電者，即享有半年每度電6.5元的超低優惠，中興電工iCharging積極推廣「插槍即充」祭出超低DC直流快充價格，電動車主不僅能夠享受國際級的充電功能更能以優惠價格輕鬆省荷包，以此再次呼籲仍在觀望購買電動車的消費者，現在電動車充電已經比去加油站加油更加便利!