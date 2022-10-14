▲ 保時捷 2022 年前三季全球與台灣交車數皆小幅成長

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「即便面臨各種挑戰，我們終能在前三季達成交付數量成長的目標，」保時捷全球銷售及行銷執行董事會的成員 Detlev von Platen 表示，「保時捷是現代豪華品牌的代名詞，無論是品牌或產品在世界各地都廣受歡迎。於此同時，我們依然對於零件供應受限可能會延長客戶等待交車的時間而感到憂心。」
歐洲市場見證雙位數的成長
保時捷在今年前三季銷售漲幅最大的非歐洲地區莫屬，交付總數達 42,204 部，較去年同期成長 11%。保時捷在起源地德國市場共交出20,850 部車，較去年同期成長 9%。
中國仍為保時捷全球最大單一市場，共交付68,766部，比去年同期降低1%，之前數月封城對銷售造成的影響在第三季獲得大幅紓解。保時捷在北美市場共交付 56,357部車輛，較去年同期小幅下降4%；北美市場去年同期表現極為強勁，今年尤其第一季在物流方面卻面對了極大考驗，所幸第三季交車數加速成長，縮短與去年同期的距離。
台灣市場前景樂觀
台灣在2022前三季交車總數達3,485部，較去年同期成長6%，接單總數也比去年同期成長 28%。Cayenne仍穩坐最受歡迎車款寶座，前三季共交付1,451部，較去年成長25%。Macan也比去年同期增長13%，共交付926部。經典跑車911全車系也有9% 成長。Taycan全車系接單數則有小幅成長，較去年同期增加2%。台灣保時捷總裁聶德軒先生（Mr. Christian Nater）表示：「台灣保時捷為此優異表現深感驕傲。邁入第四季，隨著疫情管控措施逐漸鬆綁，生活逐步適應新常態。然而當下全球局勢依舊充滿變數與挑戰，由衷地感謝所有同仁的努力與車主的支持，讓我們得以持續用強而有力的步伐邁入保時捷在臺50 周年的最後篇章。我們期望堅實的成功為基礎，冷靜樂觀地面對未來，為今年畫下圓滿落幕。」
Cayenne 依然最受歡迎車款
全球市場對於保時捷SUV 車型需求持續強勁。Cayenne前三季全球交車數達 66,769 部，位居榜首，Macan 以59,604 部居次。經典跑車 911 受歡迎程度有增無減，共交付 30,611 部，較去年同期成長 9%。Panamera交車數達 25,452部，保時捷純電跑車 Taycan 受到供應鏈瓶頸與零件短缺影響，全球交車數為 25,073 部，較去年同期下降 12%；然而，即便供應鏈瓶頸與零件短缺對純電跑車影響甚鉅，Taycan接單數仍強勁不墜。718 Boxster與718 Cayman車系則交付了14,003 部。
Detlev von Platen 表示：「第四季的最後衝刺已如火如荼展開，我們對外部因素和不確定性持續保持高度警戒，與此同時，我們也以充滿決心和活力的態度迎接2022年最後一季的挑戰。」
|Porsche AG 交車數量
1月到9月
2021
2022
成長率
|全球
217,198
221,512
+2%
|德國
19,099
20,850
+9%
|北美
58,616
56,357
-4%
|歐洲 （不含德國）
38,030
42,204
+11%
|其他地區
98,178
98,616
+4%
|台灣
3,275
3,485
+6%