以企業力為永續加值，默克支持社企流「永續行動嘉年華」
隨著全球永續風潮興起，除了政府、研究單位與產業界致力於找出對經濟、社會與環境更友善的解決方案，更透過多元的倡議與行動，為一般大眾培養永續思維。以推動社會創新創業，促進永續發展，打造美好世界為使命的社企流在今年迎來了10周年，以「永續力是你的超能力」為主題，推出一系列永續力策展活動，並於10月15-16日在華山文創園區舉辦「永續行動嘉年華」，以論壇分享、創新展覽與選物市集等多元活動，喚起民眾對永續的了解與重視。科學與科技的專家默克，長期致力於推動永續，以自身專業支持本次活動，透過論壇分享與攤位互動，讓民眾更了解企業力如何為永續加值。
台灣默克生命科學事業體陳委承總經理表示：「作為一家營運了超過354年的企業，永續思維已經融入了默克的DNA中。三個世紀以來，默克一直在推動人類進展的過程中扮演重要角色，未來我們也將運用我們在科學與科技的專業，解決現今環境中的各種挑戰，並帶來永續替代方案，為整個社會帶來更美好的未來。」在本次的未來論壇中，陳總經理將以「354年默克—綠色和永續的領航者」為題，向聽眾分享默克多年來致力於永續的經驗與成果，希望透過論壇中的分享與對談拋磚引玉，邀請業界夥伴與一般大眾一同投身永續實踐。
▲默克以有趣的小遊戲邀請民眾了解「綠色化學12道原則」，並透過原則的實踐，一起讓受人為破壞而變白的森林重返生機
此外，作為化學的專家，默克近年來也致力於推廣「綠色化學12道原則」，希望透過綠色化學替代產品的研發，以生質來源取代現行的石化燃料提煉，並發展出生物可分解之產品，減少後段廢棄物處理程序並降低對環境的衝擊，也幫助企業減少目前最棘手的範疇三溫室氣體排放問題。默克將在本次「永續行動嘉年華」的選物市集以有趣的小遊戲邀請民眾了解「綠色化學12道原則」，並透過原則的實踐，一起讓受人為破壞而變白的森林重返生機。
活動時間：2022年10月15-16日 09:30-17:30
活動地點：華山 1914 文化創意產業園區 東 2A+B
報名方式：免費參與(報名網址)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55451
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