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亞東醫院「賦能工作坊」　消除年齡歧視、高齡更友善

亞東醫院「賦能工作坊」　消除年齡歧視、高齡更友善
亞東醫院「賦能工作坊」　消除年齡歧視、高齡更友善

健康醫療網

2022-10-15 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】隨著高齡化社會的到來，長者照護負擔與需求逐漸增加，需要更貼近長者的醫療關懷與科技進展。世界衛生組織（WHO）也提出「2021-2030健康老化十年計劃」要讓所有社會大眾，更加認識高齡長者的需求與特性，亞東醫院特此於近日舉辦「賦能工作坊」，透過教育體驗，讓大眾能夠消除年齡歧視。

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全齡照護與復能　賦予長者有尊嚴的「生命賦能」

亞東醫院秉持推動高齡友善不遺餘力的精神與照護經驗，打破年齡的照護框架與非老年失能者的需求，結合「全齡照護」與增進生活功能復原的「復能」概念，強調「賦能」關鍵在於讓失能者化被動為主動，除了達成自立生活的目標，更強調有尊嚴、有自信的「生命賦能」。

工作坊內容融合失能與復能的體驗活動，更特別導入智慧科技，如智慧衣、外骨骼機器人、輔具科技、肌少症檢測的智慧工具等，讓體驗者親身感受科技帶來更多便利與福祉。

工作坊體驗患者與照護者感受　提升照護知識及品質

亞東醫院各專業職類同仁透過實際參與體驗，親自感受失能者的辛苦與不便，以提升臨床工作時對失能者的同理心。同時也開放民眾參加工作坊多元的體驗內容，活動現場約200位參加者，可同時體驗患者與照護者之感受，身為患者時，能透過實際體驗復能與生活輔具帶來的輔助。

另一方面，作為照護者時，可藉由體驗失能的感受，能更清楚失能者的難處及學習更多照顧技巧。

在宅安養、健康老化　大眾應正視「全齡賦能」

亞東醫院院長邱冠明表示，這是亞東醫院第一次舉辦「賦能工作坊」，未來將持續舉辦並關注老化與失能議題，感謝現場許多產學夥伴，讓醫療與科技結合，看到全齡賦能照護的未來，讓民眾能在宅安養，健康老化，也呼籲社會大眾正視全齡賦能推動的重要性。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55393

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