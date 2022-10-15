中美洲駐台大使攜手淑麗主播傳愛　助慢飛天使展翅高飛！

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友邦大使及代表們感謝幼幼基金會及東森電視的邀約，參與這個別具意義的慈善活動。貝里斯碧坎蒂大使(Dr. Candice Pitts)表示患難見真情，很榮幸自己能為弱勢孩童盡一份心力，在他們最需要援助的時刻，給予即時的愛與關懷。瓜地馬拉駐台代辦蘇熙(Sussely Sánchez)表示「美食」對瓜地馬拉或台灣文化都是重要的一環，這次為了活動特別推出兩道瓜地馬拉經典巷弄小吃，邀請與會民眾在品嚐美食的同時，也一起做公益幫助小小天使們展翅高飛。宏都拉斯布羅德大使(Harold Burgos)也大力讚揚並支持遲緩兒早療的計畫，並期待未來與幼幼基金會攜手再合作，共同守護慢飛兒的成長路。
廖鴻達主任則強調中美洲駐台大使館長期一直關注台灣社會議題，並以實際行動關懷與協助弱勢團體，如2020年瓜地馬拉駐臺大使曾將瓜國手工雕刻蠟燭義賣所得捐贈烏來原民部落的福山國小；今年中美洲經貿辦事處舉辦的「中美洲友邦胖卡環台」活動，大使們更隨同造訪了台灣各地偏鄉小學、原住民社區，讓資源較為缺乏地區的朋友，也有機會認識邦交國的文化與美食。這次透過友邦大使們的熱心響應，希望讓民眾能一起關注慢飛天使早療議題，跟中美洲友邦大使一起給他們鼓勵和支持。
曾環台兩個月的中美洲胖卡餐車也特地為這場公益活動，準備了道地的傳統美食與民眾分享，包含貝里斯經典早餐炸傑克與雞肉派；風味獨特的瓜地馬拉檸檬漬鮮蝦及鮮蔬熱、狗堡，以及使用玉米粉製作的宏都拉斯安吉拉達餅和子彈捲餅。另外，可可蛙、姿力康食品與深度咖啡也分別設攤義賣來自貝里斯的濃郁巧克力、瓜地馬拉的養身黑檸檬和宏都拉斯的香醇咖啡，當天所有收入全數捐出協助發展遲緩幼童們及早進行治療。
此外，活動現場除了有主播王淑麗2023桌曆義賣與海報簽名會外，數十位中美洲友邦在台留學生們，也帶來精采的傳統舞蹈與民謠演唱，讓當天參與活動的慢飛天使及其家長們可以體驗中美洲的特色文化與美食，並期在歡樂中感受來自友邦的愛與關懷。