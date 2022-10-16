尼莎「共伴效應」發威！北部山區總雨量900毫米恐往上調

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吳德榮表示，這次尼莎颱風對台灣的威脅，民眾千萬不要以為僅有巴士海峽的海上警報而已。尼莎對台的影響有3個「典型秋颱」的特徵，包括其外圍環流與東北季風的「共伴效應」，在距離颱風中心較遠的北部、東北部及東部產生「致災性」的大量降雨。其次是暴風圈雖未觸及陸地，但共伴效應造成「氣壓梯度」增大，為暴風圈外的地區、無論是海面及陸地上，都會帶來不遜於暴風圈內的強風。最後是東北季風後有冷空氣南下，週一、週二北台將轉濕冷。
吳德榮強調，目前強降雨機制都沒有太大的變化，要等到明日下半天尼莎逐漸移動到南海遠離後，加上北方冷空氣明天下半天南下之後，北台灣的雨勢才會稍微趨緩，也就是說，北台灣的強降雨至少還要維持24小時，期間若有比較強的對流移入，很可能都有時雨量70～80毫米的劇烈降雨，長時間累積下來威脅相當大。「目前氣象局預估台北、宜蘭山區總雨量900毫米恐怕不夠，後續勢必還會再往上調整！對山區的威脅相當大，千萬不容小覷。」
至於明日是否有放颱風假的可能性？根據氣象局預測資料顯示，目前各地風力預測最大陣風大約只有7到8級，平均風大約5到6級，因此尚未達到放假標準。至於雨量部分，由於北台灣部分山區雨勢相當劇烈，且有不少坍方落石及土石流災情傳出，各地方政府可視災情狀況給予部分地區放假，後續還要再觀察。