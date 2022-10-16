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尼莎「共伴效應」發威！北部山區總雨量900毫米恐往上調

▲尼莎颱風帶來劇烈降雨，山區已經有多處坍方落石。專家提醒，近期地震頻傳，若持續強降雨山區要留意恐釀災。（圖／甲仙工務段提供）
▲尼莎颱風帶來劇烈降雨，山區已經有多處坍方落石。專家提醒，近期地震頻傳，若持續強降雨山區要留意恐釀災。（圖／甲仙工務段提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-10-16 10:56:00

尼莎颱風從巴士海峽南端通過，暴風圈外圍其實距離台灣還有大約150公里左右，基本上直接侵襲台灣機率並不高，但距離颱風超過500公里外的北台灣卻出現猛烈降雨，這就是典型「秋颱」的影響，也就是颱風外圍環流與東北季風輻合產生「共伴效應」帶來豪雨。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，目前的降雨機制還在持續進行中，預計北方的冷空氣明日逐漸南下之前，北台灣的強降雨還會維持至少24小時，加上今年以來地震較多，近期也有連續性降雨，提醒山區要特別嚴防土石流或落石坍方危害。

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曾在「三立準天氣，老大洩天機」專欄中表示，「秋颱」在氣象局的定義是指颱風逆時鐘旋轉的環流，其東側的偏南風，若遇上東北季風挾帶冷空氣，暖溼空氣受到冷空氣強迫抬升後形成滯留鋒，經常在離颱風中心最遠的北部發生持續性的大量降雨，並帶來淹水災害。所以「在秋天生成的颱風」未必都是秋颱，有時候進入冬季生成的颱風，若符合上述特性，仍會被稱為有「秋颱效應」。

吳德榮表示，這次尼莎颱風對台灣的威脅，民眾千萬不要以為僅有巴士海峽的海上警報而已。尼莎對台的影響有3個「典型秋颱」的特徵，包括其外圍環流與東北季風的「共伴效應」，在距離颱風中心較遠的北部、東北部及東部產生「致災性」的大量降雨。其次是暴風圈雖未觸及陸地，但共伴效應造成「氣壓梯度」增大，為暴風圈外的地區、無論是海面及陸地上，都會帶來不遜於暴風圈內的強風。最後是東北季風後有冷空氣南下，週一、週二北台將轉濕冷。

吳德榮強調，目前強降雨機制都沒有太大的變化，要等到明日下半天尼莎逐漸移動到南海遠離後，加上北方冷空氣明天下半天南下之後，北台灣的雨勢才會稍微趨緩，也就是說，北台灣的強降雨至少還要維持24小時，期間若有比較強的對流移入，很可能都有時雨量70～80毫米的劇烈降雨，長時間累積下來威脅相當大。「目前氣象局預估台北、宜蘭山區總雨量900毫米恐怕不夠，後續勢必還會再往上調整！對山區的威脅相當大，千萬不容小覷。」

至於明日是否有放颱風假的可能性？根據氣象局預測資料顯示，目前各地風力預測最大陣風大約只有7到8級，平均風大約5到6級，因此尚未達到放假標準。至於雨量部分，由於北台灣部分山區雨勢相當劇烈，且有不少坍方落石及土石流災情傳出，各地方政府可視災情狀況給予部分地區放假，後續還要再觀察。

▲氣象局預估台北、宜蘭山區總雨量上看900毫米，但依照目前降雨趨勢，恐再往上調整。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲氣象局預估台北、宜蘭山區總雨量上看900毫米，但依照目前降雨趨勢，恐再往上調整。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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