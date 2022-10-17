特企／《足球小將翼：夢幻隊伍》地區最終預選大會開賽！

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於9月9日至9月30日期間，在遊戲內所舉行的線上預賽 Round1～Round3中，地區排名進入前8名的玩家，可獲得「地區最終預選大會」參賽權。今年將分為歐洲・非洲區、亞洲・大洋洲區、美洲區、日本・東南亞區4個區域展開地區最終預選大會，而各地區排行前2名選手將可晉級決勝淘汰賽。這次大賽遊戲內新設置了評分的決賽淘汰賽名額，因此地區最終預賽為4個區域。與此同時，從線上預賽晉級至地區最終預選大會的名額也有所變動，詳細內容還請至官方網站確認。
「地區最終預選大會」YouTube直播日程（日本時間）
歐洲・非洲區：2022年10月15日（六） 17:00～22:00
亞洲・大洋洲區：2022年10月22日（六） 17:00～22:00
美洲區：2022年10月30日（日） 7:00～12:00
日本・東南亞區：2022年11月5日（六） 15:00～20:00
「決勝淘汰賽」（日本時間）
Day１：2022年12月10日（六） 15:00～19:30
Day２：2022年12月11日（日） 15:00～19:30
地區最終預選大會 收看贈獎活動同步舉辦
活動期間：10月15（六）～11月5日（六）
在「DreamChampionship2022 地區最終預選大會」各地區官方直播期間，於遊戲內主畫面左下方的大會收看選單中觀看比賽的玩家們，官方將致贈可於遊戲中使用的限定制服。制服共計4款顏色！每個地區將會贈送不同顏色的制服，因此也請務必觀看所有的地區最終預選大會，來獲得所有顏色的制服吧！詳細內容請至官方網站確認。
Dream Championship 2022 特設網站
https://www.tsubasa-dreamteam.com/dcs/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_cam paign=dcs_p2