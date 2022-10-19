時尚氣象台╱金星闖關遇鐵粉　連吃3家「像拍美食節目」

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第二關「金愛豆陣聊」，則是拍攝3人合照，在beanfun! App的「時尚氣象台豆陣聊聊天室」回答粉絲提問，為了在東區找尋合適的網美餐廳拍攝，學文一眼相中空間設計獨特的知名法式麵包店「GONTRAN CHERRIER」台北忠孝旗艦店，店家大方提供包廂場地，讓少年和熱愛《原子》的觀眾們互動。蔡朕推薦「豆陣聊」的聊天功能，能提供粉絲們交流，傳送文字、語音、照片、影片等資訊，加上beanfun!貼心整理的少年行程一覽表，方便同好們共享資訊，根本是追星族天堂。
順利完成兩個任務，少年成功連成兩條線，卻覺得不過癮，加碼挑戰「演技大考驗」單元，光靠臉部表演猜謎遊戲，詮釋「肚子痛」、「喪屍」等動作，還拉店裡工作人員同樂，綜藝感滿滿的金星成員，拋開偶像包袱擠眉弄眼終於過關，笑說：「這是在整我嗎？」被譽為「巴黎最美味可頌」的GONTRAN CHERRIER，立即貼心招待店裡的招牌商品，包括巧克力、蛋捲、原味等多種口味可頌，尤其是東方美人茶製作的「台灣茶可頌」，口感酥脆、香氣十足，滿足了少年們的味蕾。
《時尚氣象台》上回讓火星成員火烤兩吃大快朵頤，這次當然不能虧待金星，少年們在外辛苦了一天，獲得怡客咖啡犒賞的人氣套餐作為獎勵福利，蔡朕享用的是明星商品「義式香飯糰」，這道單點僅85元、價格樸實的餐點，曾經一度消失在菜單上，經過粉絲不斷敲碗，一番熱烈投票才重磅回歸，滑順口感是饕客的最愛。
喜愛焗烤的廖學文，品嘗下一道「西西里肉醬千層麵」，會牽絲的香濃起司讓少年忍不住尖叫，豐富且濕潤口感，在嘴巴裡迸發多種滋味，被許孟維認證「不愧是明星商品」。最後上桌的義式甜點「阿法加朵」，將香濃純郁的濃縮咖啡淋在香草冰淇淋上，一次滿足咖啡控、甜點控的心願，拍照也很有視覺效果，對咖啡要求很高的蔡朕笑說：「這撲鼻香味簡直是來揍我的鼻子耶！」大讚香濃冰淇淋與咖啡搭配得很完美。
結束東區連線大冒險，來幫好友助陣的廖學文滿足表示，本來以為出外景會很狼狽，擔心闖關過程很辛苦，或是有神祕隱藏任務，沒想到人氣頗高的他們，和路人互動非常順利，還一連品嘗3家美食，「感覺玩起來像是美食節目，我們一直在吃耶」，直呼這一天過得太幸福了！
《時尚氣象台》除了邀請藝人來賓與時尚達人聊流行資訊、穿搭教學外，還會由人氣正熱的「原子少年」曹家齊、陳水豐、蔡朕、許孟維、呂植宇接棒主持「少年出任務」外景單元，請持續鎖定NOWnews全新最有溫度的時尚節目，敬請期待！
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