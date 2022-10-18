特企／無色魔法師現身戰場！揭開《新瑪奇》全新篇章

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在塔拉塔王城謁見廳中，與米雷德那一場死亡辯證以英雄的勝利而告終。同時也讓「米雷德」和女神「馬夏」之間的契約因此作廢。意識到事態變化嚴重的女神手下「艾諾」，想出了扭轉這一切局面的新計劃， 同時將過去實驗所驗證的力量注入到自己身上，以超越人類範疇的恐怖型態再次出現的艾諾，將利用無情的詛咒與致死的劇毒作為武器，以「偉大的執事」之姿發起對英雄們的挑戰。
「偉大的執事」艾諾在拋棄人類的姿態後，其強大的力量與致命的劇毒就是他最直接的象徵，英雄們除了要面對來自巨大怪物的直接攻擊外，還有艾諾最致命的詛咒魔法正蠢蠢欲動。為了阻止詛咒魔法的施放，英雄們必須用「淨化聖水」淨化刻在柱子上的不祥「紋章」，若是得以成功淨化紋章便可暫時受到保護，不受劇毒與詛咒等各種威脅。倘若英雄們能一起淨化所有刻在柱子上的「紋章」，詛咒魔法便會失效，在這同時就能暫時削弱艾諾攻其不備。深知這弱點的艾諾自然不會讓這種情況發生，在不斷的對英雄發起猛烈攻勢的同時其攻擊也將結合劇毒和詛咒。特別是艾諾的紅色詛咒會使特定對象倒下並直接死亡，因此如何把握時間淨化紋章，將會是面對「偉大的執事」最大挑戰。
全新道具、全新簽到 艾爾琳的英雄熱烈召募中！
配合「因信而行」的新篇章開啟，玩家將可在完成「偉大的執事」Raid後獲得「艾諾的封印之力」道具，將可委託布林製作全新道具「裂縫之懼」外，老朋友新玩家都能夠參加的好康簽到活動「小鬼的簽到競賽」捲土重來啦！各種實用的道具及紀念飾品之豐厚不說，還有包裝好的極霜暴君暖爐、翅膀選擇箱，以及最香的「特版雪倫魅魔套裝」可以領取喔！
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