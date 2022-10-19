文化台北！陳時中提藝文消費累點折抵、文化預算增加30%

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接著，「全面打造並發展市民文化學習與文化培力機制」部分，陳時中表示，系統化鼓勵各界興辦文化教育課程，提升市民學習風氣；積極扶持文化中介組織與教育機構，培養市民文化興趣；促進文化學習與新創發展，打造共享空間，媒合輔導「市民文化培力」的政策機制。
至於「促進台北文化消費，導入大數據分析，振興街區經濟」，陳時中說，跨域數據研究，讓文化從創作生產、市場銷售到消費各環節，都能與不同領域連結延伸；透過特色文化的展現，讓不同街區的認同與獨特性更加鮮明，進而振興街區經濟；藉由實體或行動載具，為市民進行藝文消費的紀錄與點數累積，折抵其他文化消費，如購買書籍、文創商品或觀賞演出；因應108課綱多元探索與自主學習精神，針對6至18歲兒童與青少年，發放每年1500元之「藝遊券」，並考慮擴大年齡層發放。
陳時中也提出，「將『企業文化責任』列入市府興辦事業回饋機制之選項」，他表示，透過設計導入來支持企業轉型；給予獎勵，促使其運用多元文化元素推廣社會公益與環境保護；參與政府興辦各項公共建設，將企業文化責任納入回饋機制。
接著，陳時中還提出「媒合科技與文化，創造首都文化新能量」，他說，整合建置首都藝文E化平台，串連官方與民間各類展演、評論與延伸探索路徑；讓「文化產製與消費」普及化，推廣「人人都能做文化」，養成文化創作DIY的興趣；運用嶄新科技導入北市各文化場館，虛實整合智慧型資訊服務，擴增多元學習現場與實作體驗。
陳時中也說，112年度台北市文化局主管的預算，編列新台幣46.6億元，未來將提高文化局主管預算30%，至少達到新台幣60億元，以凸顯首都台北市的文化活力與企圖心，並落實文化培力大投資的目標。
陳時中表示，獨特的風格，恰能顯現這座城市的品味；多元的樣貌，足以證明這座城市的深度。台北是美好的所在，透過縝密的擘劃，讓大家一起將文化走得優雅而深刻。