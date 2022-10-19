腹部痛不一定是胃痛！　長庚醫生教「九宮格區分法」：一圖秒懂問題所在

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李柏賢醫生在臉書粉專《Dr.Le 李柏賢》發文指出，若以九宮格來看，右上腹疼痛可能與肝臟、膽囊與膽管有關；中上腹與肝臟、食道、胃、十二指腸與胰臟有關；左上腹則是與胃、脾臟與胰臟有關。在中腹位置，如果右側疼痛，要注意大腸（升結腸）、小腸及右側腎臟；肚臍部位有可能是大腸（橫結腸）、小腸及主動脈出現問題；左側疼痛就要留意大腸（降結腸）、小腸及左側腎臟的健康。至於下腹部， 右邊與大腸（升結腸）、末端迴腸、闌尾跟右側卵巢有關；中下腹與膀胱、子宮、乙狀結腸跟直腸有關；而左下腹與大腸（降結腸）、左側卵巢有關。
▲ 腹痛九宮格區分法。
李柏賢醫生補充，「輸尿管結石」從腎臟到膀胱，上走到下、外到內、出腎臟到進膀胱的狹窄處，以及腹部中下段都可能發生，「心室下壁血管梗塞」則可能會以上腹痛表現。
李柏賢醫生也提到，若是表淺的肌肉神經痛，例如帶狀疱疹、扭傷或拉傷造成的疼痛，則在每個區塊都可能發生，與內臟疼痛部位相比較模糊，不過帶狀疱疹在發疹前，皮膚觸覺會異常，而肌肉神經痛則有明顯壓痛點，會因特定姿勢加重或緩解。李柏賢醫生強調，要是感覺腹痛，仍需由胃腸科醫師綜合病史、症狀與檢查結果確定診斷，才能對症下藥。
本文經林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢臉書粉專《Dr.Le 李柏賢》授權報導
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