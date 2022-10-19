「鬼剃頭」圓形禿　中醫分享顯效醫案：調理肝、心、脾

▲近年有不少患者打完疫苗後出現大量落髮、後腦杓毛髮光禿、或掉眉毛的狀況。
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中醫師張宏銘在臉書粉專《張宏銘中醫師 鯨生情緣》說明，圓形禿特徵為突然發現一至多處大小不等的圓形區域頭髮部分或完全掉落的狀況，病程速度非常快，常常令患者措手不及，且由於嚴重影響外觀更造成心理負面的影響。
張宏銘醫師解釋，以中醫理論來看，所謂「髮為血之餘」，表示在精血充足的狀況下頭髮才長得出來，因此張宏銘普遍以中醫五臟中的「肝、心、脾」來做為開治處方的方向:
· 肝藏血，主疏泄，調暢著全身氣機，在氣血生化和運行過程中具有重要的作用；
· 脾胃為氣血生化之源、是人體後天之本；
· 心則主血脈，血液藉由血脈才能到達上焦頭部以滋養毛髮。
文中張宏銘醫師也分享近日成功治愈的「鬼剃頭」顯效醫案，他指出，使用一般健保有給付的常見科學中藥品項，按照脈象適當調整藥劑，通常可以有不錯的效果，如柴胡疏肝湯、歸脾湯、八珍湯都是他常使用的複方。
除了內服處方，張宏銘醫師還會建議患者搭配針灸治療，透過針灸理論的「補瀉」手法，來調整體內的陰陽平衡；如果患者就醫的狀況屬疲憊無力，就會使用「補」法來補足身體的氣，若判斷患者屬於肝陽上亢或情緒緊繃的狀況則使用「瀉」法，來平衡患者的免疫系統與自律神經。
本文經 中醫師張宏銘 臉書粉專《張宏銘中醫師 鯨生情緣》授權報導
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