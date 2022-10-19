「168斷食」失敗　醫曝5主因：這個吃不夠養出易胖體質！

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16小時斷食區間喝了不該喝的飲品
部分風味飲料雖然號稱零卡、零熱量，但裡頭所添加的甜味劑還是會引起胰島素的分泌，破壞了16小時斷食區間應該讓胰島素休息的原則；另外，有些人甚至誤以為高蛋白粉、豆漿、燕麥奶、拿鐵、酒精等飲品沒有熱量，導致減重無效。
周孟翰提醒，水是斷食區間最好的飲品，帶點口感的氣泡水也是好選擇，如果想喝有味道的飲料，只能選擇無糖茶或黑咖啡。
8小時進食區間無限制亂吃
執行168斷食時必須控制總熱量，有些人雖然標準執行16小時斷食，卻在8小時進食區間無限制地亂吃亂喝，如炸雞、薯條、披薩、麻辣鍋、珍奶、啤酒，攝入的總熱量和平常一樣多，甚至出於犒賞心態，吃了比平常更多的熱量造成越減越胖的悲劇。
食物的選擇也應該以原型、低油、低糖、高纖為最佳原則，搭配「水分、蔬菜、蛋白質、澱粉」的進食順序，建立飽足感和了解身體利用能量，幫助燃燒脂肪。
8小時進食區間設定太晚
根據研究指出，一樣的食物在白天吃相較於晚上，會有較高的「攝食產熱效應」，其差異可能達2-3倍。「攝食產熱效應」是指當進食時身體吸收、消化、儲存營養等過程所消耗的熱量；另外，在白天進食比晚上有較和緩的胰島素和血糖變化。
因此，建議進食區間設定為9am-5pm，減重效率會比1pm-9pm更佳。如果進食區間設定太晚，加上晚上吃的太豐盛，容易造成減重效果差。
蛋白質吃不夠
減重時攝取足夠的蛋白質很重要，根據研究指出，間歇斷食法雖容易達到減重效果，但減掉的肌肉卻可能比脂肪還多，降低了身體的代謝速率，演變成可怕的易胖體質。
周孟翰說明，想要減重又保有肌肉量，重點就是蛋白質要吃夠，同時搭配適度的肌力訓練。建議每天的蛋白質攝取量可達到體重的1.5~2倍, 例如 60公斤的人一天要吃90克以上的蛋白質。
他舉例，超商賣的雞胸肉一份約25克蛋白質，其他肉品類似的份量就有約20克蛋白質(因為油脂比雞胸肉多)；一瓶新鮮屋的豆漿或牛奶約15克蛋白質；一顆雞蛋約6克蛋白質。
水喝不夠
由於間歇性斷食是以促進代謝來達到減重的效果，因此執行期間需要攝取充足的水分。周孟翰建議每天都要喝到體重乘以40的水量，例如60公斤的人一天要喝2400cc以上的水。容易忘記喝水的減重夥伴可以買一個大容量的水瓶，並計算自己一天應該要裝幾次水才達標。
本文經 周孟翰醫師 臉書粉專《好日子診所》授權報導
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