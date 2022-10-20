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換季濕氣重黴菌找上門！　家居防潮小撇步一次看：防潮關鍵是「通風」

換季濕氣重黴菌找上門！　家居防潮小撇步一次看：防潮關鍵是「通風」
換季濕氣重黴菌找上門！　家居防潮小撇步一次看：防潮關鍵是「通風」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-20 16:30:43

隨著時序進入秋天，換季時期天氣開始變得陰冷，偶有午後雷陣雨或颱風來攪局。室內濕度過高，黴菌也會找上門來。若不及時處理，潮濕的家居空間容易引發頭痛、關節痛、鼻子過敏及肌膚不適等症狀。屋內的潮濕黴菌若不及時處理，恐怕引發許多問題。首先，它會導致房屋出現結構問題，例如木材腐爛、石膏損壞和腐蝕。潮濕氣候帶來的黴菌滋生，還會引發家中成員的健康問題。

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▲ 潮濕氣候帶來的黴菌滋生，可能引發健康問題。（示意圖／Pixabay）

三種室內常見的黴菌

根據外媒Mirror報導，潮濕和黴菌在秋冬季會成為家中的一大問題，由於氣候的關係，加上常年門窗緊閉、不通風，家中角落的冷凝水會增加，從而促進黴菌生長。

一、致敏黴菌（Allergenic Mould）

致敏黴菌會引起人體過敏反應，甚至哮喘發作。

二、病原黴菌（Pathogenic Mould）

病原黴菌對那些患有免疫系統疾病和已有疾病的人影響最為深遠。

三、產毒黴菌（Toxigenic Mould）

這是最危險的黴菌類型，因為它會導致嚴重健康問題，例如呼吸道感染、過敏和哮喘。

 

如何才能去除家中濕氣？

一、開窗通風

二、將家中溫度嘗試保持在攝氏14度以上

三、在特別潮濕的區域使用除濕機

四、檢查家中潛在的潮濕區域

五、清理櫥櫃，確保通風良好

Pixabay
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▲ 減少黴菌滋生的關鍵是開窗讓空氣流通。（示意圖／Pixabay）

防潮關鍵是通風

防潮的關鍵是確保家中常保通風乾燥，建議打開門窗促進良好空氣循環。若潮濕季節在牆壁、地板上聞到霉味，可使用白醋、熱水或小蘇打進行擦拭，以減少黴菌滋生。櫃子內的衣服也有可能滋生細菌，可放一些防潮珠或乾燥劑在衣櫃內。但在室內擺放除濕機、除濕盒，大多只能達到短暫的效果。若溼氣重得讓身體感覺不舒服，或是出現持續咳嗽、感冒、過敏症狀，還是建議民眾去看醫生，尋求專業幫助。

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