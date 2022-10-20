換季濕氣重黴菌找上門！　家居防潮小撇步一次看：防潮關鍵是「通風」

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三種室內常見的黴菌根據外媒Mirror報導，潮濕和黴菌在秋冬季會成為家中的一大問題，由於氣候的關係，加上常年門窗緊閉、不通風，家中角落的冷凝水會增加，從而促進黴菌生長。
一、致敏黴菌（Allergenic Mould）
致敏黴菌會引起人體過敏反應，甚至哮喘發作。
二、病原黴菌（Pathogenic Mould）
病原黴菌對那些患有免疫系統疾病和已有疾病的人影響最為深遠。
三、產毒黴菌（Toxigenic Mould）
這是最危險的黴菌類型，因為它會導致嚴重健康問題，例如呼吸道感染、過敏和哮喘。
如何才能去除家中濕氣？一、開窗通風
二、將家中溫度嘗試保持在攝氏14度以上
三、在特別潮濕的區域使用除濕機
四、檢查家中潛在的潮濕區域
五、清理櫥櫃，確保通風良好
▲ 減少黴菌滋生的關鍵是開窗讓空氣流通。（示意圖／Pixabay）
防潮關鍵是通風防潮的關鍵是確保家中常保通風乾燥，建議打開門窗促進良好空氣循環。若潮濕季節在牆壁、地板上聞到霉味，可使用白醋、熱水或小蘇打進行擦拭，以減少黴菌滋生。櫃子內的衣服也有可能滋生細菌，可放一些防潮珠或乾燥劑在衣櫃內。但在室內擺放除濕機、除濕盒，大多只能達到短暫的效果。若溼氣重得讓身體感覺不舒服，或是出現持續咳嗽、感冒、過敏症狀，還是建議民眾去看醫生，尋求專業幫助。
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