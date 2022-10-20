《海平線Sea Horizon》正式上線！動人原聲帶將曝光開售

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《海平線Sea Horizon》自遊戲體驗版上線以來，廣蒐各國資深玩家意見，經過五個月的優化與淬鍊，在正式開售版本中，在隨機生成的地圖上，加入了多位新角色與全新故事線，讓每次的冒險航程都是獨一無二的。持續與心魔對抗的新角色聖騎士亞瑟，將在旅途中尋找喪失的自我；異獸愛好者遊俠晨露，在冒險旅途上遇見神祕的猛獸，會發生怎樣的驚奇事件?最後能找到地圖盡頭，擊敗最終BOSS嗎?更多精彩的角色故事，等待玩家發掘。
而在難度更高的多人冒險模式中，魔族將率領大批軍馬入侵矮人王國，王國在剎那間陷入動盪與混亂。在巨石谷內，強大的「炎魔」將以岩漿和火光沖天的熊熊烈火，迎接著前來挑戰的冒險者，前途多舛，命運堪憂。
考驗運氣的骰子 讓冒險充滿變數與驚奇
遊戲中以骰子作為戰鬥手段，裝備上的骰子將決定每回合擁有的資源。航程中會出現獨特的「擲骰」事件，由五顆骰子決定玩家可以獲得的加乘效果，可能會意外獲得高級裝備，或是遭遇一場史無前例的菁英戰鬥，端看骰子隨機擲出的結果決定。讓探索海洋的過程充滿變數，更加刺激！
仙劍御用音樂人操刀 遊戲原聲帶近日推出
為《海平線 Sea Horizon》製作配樂與音效的幕後推手其實大有來頭，原來是仙劍御用音樂作曲大師吳欣睿(人稱毛獸)!聯合曾志豪、甯承信等三位在音樂領域上耕耘數年的音樂大師，以航海冒險為主題，隨著場景從晴空萬里到暴風雨掀起巨浪，加上冷冽刺骨的冰洋，音樂也隨之呈現多樣變化，同名遊戲原聲帶亦將於近日推出，敬請期待。把握STEAM上市首週9折特賣時間(10/20~10/26)，現在就拿著優惠船票、掛起雲帆，一起破浪前行吧！