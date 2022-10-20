淨零及循環經濟！中油董事長李順欽分享減碳技術成果

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李順欽說，「優油」策略是，因應電動車及再生能源發展趨勢，台灣中油公司推動煉製結構轉型，透過把燃料轉化成材料，減少油料的產出，提高石化品材料的生產，加速開發可應用5G、航太、醫療、半導體、風電、光電等高科技產業的高值化石化品，提升其附加價值。
至於「減碳」策略，分為製程源頭及末端二面向進行，源頭方面持續提升能源使用效率，並導入潔淨能源，例如混燒氫氣或生質柴油等能源，從源頭減少碳排，而末端方面，工廠也將在製程末端建置碳捕捉設施，將捕集到的碳回收再利用(CCU)，生產化工原料，將二氧化碳轉化為甲醇，或者是將捕捉的二氧化碳封存(CCS)，根據評估，台灣陸域有30億噸，海域有100億噸以上的封存量潛能，期望未來除了可封存中油公司的二氧化碳外，亦能協助其他企業，如台積電、中鋼及台電等，處理二氧化碳的問題。
而在「潔能」的策略上，積極發展再生能源，加速光電、風電、地熱發電與氫能相關技術發展，提高綠色能源比重，中油公司持續投入太陽能光電、離岸風電及地熱發電的建置發展，並逐年增加公司再生能源的使用比例，以實踐「潔能」策略，現階段已在加油站及各單位適當場所，設置太陽能光電設施，並嘗試提升氫氣、生質燃料為能源進料配比，另外中油公司現和中研院合作成立先進觸媒中心，未來將轉型為國內的氫能供應者，規劃設置移動式加氫站，提供未來潔淨能源的新選擇。
中油公司石化事業部執行長陳國棟指出，若要實現淨零碳排的目標，發展多元的能源勢在必行，同時強調，截至去(2021)年為止，中油公司已投入百億元以上資源，削減了近40%、總共320噸/年的碳排放量，石化事業部將結合內部的專業核心技術與外部的產業、學術及研發的量能，攜手發展低碳及零碳能源相關技術和網絡，加速轉型邁向淨零，讓中油從煉油石化公司蛻變成「潔淨能源公司」(Clean Power Company)，盡最大努力達成2050淨零碳排目標。