專訪／啾啾鞋：短影音要努力刷流量　1秒讓觀眾決定停留

在十幾坪大的空間裡，隨處可見的拍攝場景和道具器材，如此一方創作天地，作為百萬YouTuber啾啾鞋的工作空間，實屬合理。深色開衫搭配圓框眼鏡，標準書卷氣質的啾啾鞋，擅長操作冷知識題材的影音內容，類型聽起來似乎偏「冷門」，但他帶有條理的敘事邏輯和口條能力，至今替他累積了可觀的固定觀眾，經典作品像是引領時下話題的「牛排的血水根本不是血」，還有觀看數超過4百萬次的「他靠著偽造千萬美元假鈔翻身，從未被識破！」都是他的代表作，而作為知識型YouTuber，啾啾鞋除了熱門的傳統影音之外，從2022年初開始也著手做起了短影音。





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「年假期間長影片沒什麼人看，所以我就在這時候推出Shorts，當時的流量就有很明顯地成長。」有鑒於另一位YouTuber志祺七七操作短影音的成功範例，啾啾鞋也將過往無法做成8分鐘長片的遺珠主題，重新編排成Shorts作品，「在此之前，我有先去抖音上做點功課，看看大家都是怎麼做短影音。」果然藉著用戶對啾啾鞋的熟悉，以及YouTube針對Shorts的流量紅利，啾啾鞋成功創造新一波的流量高峰，甚至因此增加新的客群，TA年齡層也有下降趨勢。





儘管如此，啾啾鞋也觀察到了Shorts的成長幅度不太穩定的現象，「Shorts的演算法比較像是站在平台的角度看事情，他只需要整體總流量夠多就好，所以不會針對個別頻道進行扶持。」因此便出現頻道的某支影片流量破百萬，但下一支觀看數可能只剩幾萬的狀況，如此原因便也牽扯到創作門檻降低的問題，過去平台要找到一個願意做長片的頻道創作者，相較現在困難許多，因此會有形似討好創作者的操作，扶植頻道繼續成長、穩定出片。不過在短影音的世界裡，有大量複製、移植，以及製作簡易的影片納入其中，YouTube在確保影片基數足夠，能夠讓觀眾長時間停留的條件下，過去創作者的角色似乎比起以往式微許多。





同時由於影片秒數精簡，內容也跟著受到擠壓，過往的創作者人格也跟著趨於扁平化，啾啾鞋表示，「因為短影音觀眾的注意力很短，這和過往創作者與觀眾一起成長的感覺不太一樣。」甚至創作者的臉孔模糊化，觀眾的忠誠度降低，就算是爭議性的內容，也不太有像長片一樣的反彈聲浪，即使有出現，也可能在作者剔除留言之後，還會再有新的觀眾進來。加上在短影音的瀏覽頁面上，讓觀眾輕易地穿梭在不同創作頻道之間，要想增加觀眾對自家影片的黏著度，進而點進頻道按下訂閱關注，形式比起過往已經悄悄改變。





該如何讓觀眾在汪洋的短影音大海中，選擇你的作品停留，啾啾鞋提到了一個名詞「Scroll Stopper」，「像是我在每支短影音的開頭，有一個跳起來的動作，這就是一個Stopper，讓觀眾願意稍微停下來看我的內容。」如此標誌性的動作，也有助於閱聽人在影音滑動的過程中，能一秒辨識出這是某位創作者的影片，進而就過往印象增加觀看機會。





面對越發茁壯的短影音市場，作為傳統影音創作者，啾啾鞋也提出了自己的觀察，「我覺得專做長片的人可能會有點緊張，不要覺得長片跟短片沒關係，你知道進去看短影音很可能一個小時的時間就沒了，這勢必會瓜分掉看長片的時間。」尤其很多Shorts已經不需要語言，創作者的競爭對手瞬間放大好幾百倍，同時還有影集、直播等多種形式的媒體同時發展，大家都在競爭閱聽人使用手機的時間。「除非你的長片做得很好，本身的護城河很高，否則就很有可能被侵蝕掉。」啾啾鞋說。





同時，面對平台演算法的操作，啾啾鞋也分享，YouTube似乎將長影音的演算法和Shorts的演算法分開，即使某支短影音的流量極高，也不會直接帶動長影片成長，甚至如果減少長影音的更新進度，轉而增加短影音的露出，演算法還會降低長影音的觸及推播，形似當作兩個頻道在操作。為此啾啾鞋表示，「我覺得做Shorts比較是為了『人』在刷流量，而不是為了『演算法』在刷流量。」藉由短影音增加自己露出在民眾眼球的機會，因而促成觀眾訂閱頻道的舉動，以此間接帶動長影音的觀看成長。「觀眾看了幾支Shorts，覺得影片不錯就按下訂閱，之後開始看長影片，這會是一個蠻長的轉換過程，甚至看起來會完全沒關係。」啾啾鞋說。





「如果真的要靠短影音經營的話，不要把它當成長片的邏輯來經營，而是把它當作一個媒介，靠短影音打開知名度。」該如何把流量變現，是每個創作者最終想要努力的目標，而在善用媒介的同時，也找到自己不可替代的因素，就是創作者能夠從中脫穎而出的關鍵。「做影片這件事重要的是點子，但Shorts很容易就把點子榨乾，尤其如果重複性很高的話，就像倉鼠在跑滾輪一樣，心理上的疲乏就會增加。」因此啾啾鞋表示，他依舊會把長期目標和創作重心擺在長影音上，把Shorts作為長影音的輔助，畢竟做為內容經營者，除了流量和聲量之外，「成就感」也是他們致力追求的事。



