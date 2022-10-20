崑山科大智慧能源高峰會攜手台灣松下 中油探討淨零未來

為達成 2050 年淨零碳排國家目標，崑山科技大學今 20 日舉辦「 2022 智慧能源高峰會」，攜手台灣松下集團、台灣中油股份有限公司共同合作，邀請產官學研各界共同討論智慧能源發展現況與未來趨勢，以展現台灣發展再生能源的決心和實力。

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此次高峰會以「智慧能源」為主軸進行規劃，邀請到經濟部政務次長兼台電代理董座曾文生代表開場致詞，他表示台灣正面臨能源角色的轉變，中油及松下共同為人類社會的減碳，尋找替代方案並設法降低碳排放，此議題是提醒大家要發展更具多樣可能性的解決方案。

曾文生表示，感謝台灣中油股份有限公司、台灣松下集團與崑山科技大學共同舉辦 「 2022 智慧能源高峰會」，會中商討智慧能源發展現況與未來趨勢，期待引領台灣企業走向清晰的路徑，邁向創新淨零未來、提升社會福祉、創造永續價值。

台灣松下集團總經理林淵傳表示，松下是本土企業，在台灣已經 60 年了，對於電器用品的設計，在碳排議題上做了很多降低資源消耗的努力，也持續將能源、產業、民生等用品以 2050 年淨零轉型列為公司的首要目標。與中油自 2015 年舉辦「綠色生活創意設計競賽」、 2021 年獲得遠見雜誌 CSR 企業社會責任獎，細數種種投入所帶來的實績，不僅傳遞松下對於發揮「綠色影響力」的行動決心，也展現松下關懷台灣，與台灣產官學攜手，共同引領台灣持續發展與進步的用心。

台灣中油公司總經理方振仁說明，中油在台灣減碳的議題一直是公司重視的目標，從 108 年起已陸續建立四座智慧綠能加油站，今年底即將落成的第 5 座新竹光明站，為首座提供汽車快速充電服務的智慧綠能加油站，綠能智慧加油站除綠電自發自用外，未來若法規許可，也能成為社區微電網中心。期待在加油站的轉型上，從多功能的角度出發，以綠能服務站的特色開啟新能源的服務，更希望今天的高峰會討論的議題可以落實到台灣中油的能源策略，逐步降低企業碳能消耗比率。

▲經濟部政務次長曾文生致詞（圖／記者張振興攝，2022,10,20）