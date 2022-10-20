2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

黃嘉千問女兒：願意原諒我嗎？自認「世上沒有完美媽媽」

▲黃嘉千（右）曾問女兒願意原諒自己嗎？（圖／中廣）
▲黃嘉千（右）曾問女兒願意原諒自己嗎？（圖／中廣）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-10-20 21:12:46

黃嘉千在舞台劇《明星養老院》飾演一位失憶的玉女歌星，上王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了？》接受專訪，黃嘉千覺得明星回到生活上，其實跟大家都一樣，有老有小要照顧。黃嘉千不認為世界上有完美媽媽，她很在意關係的修補，因此經常問女兒，有沒有什地方讓女兒覺得不舒服？女兒都願意說，還能聊聊是什麼感受，她問女兒，「那妳願意原諒我嗎？」打破母女長幼的關係，因此親子的感情一直很緊密。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃嘉千也摸索了一陣子，才讓媽媽學會跟她直說自己需要什麼，她甚至還問過媽媽，有沒有感覺到自己很愛媽媽？讓媽媽笑呵呵。王偉忠聽了說，「還是女兒好，如果我去問我媽，媽您愛我嗎？我媽只會說，你賭輸啦？」

▲黃嘉千與老公夏克立婚變。（圖／翻攝自黃嘉千臉書）
▲黃嘉千從玉女跨界當女丑。（圖／翻攝自黃嘉千臉書）
黃嘉千在《明星養老院》的角色很討喜，每次出場都讓觀眾哈哈笑，還回顧她女丑路線的第一個角色，就是王偉忠製作的《搞笑very much》，飾演高凌風「風雲法師」身邊的「風風師姐」，王偉忠說，當年黃嘉千自己跑來毛遂自薦，說想演喜劇，他覺得這個女孩私底下是瘋瘋的沒錯，可是當年可是玉女形象，這一步跨得很有勇氣。

黃嘉千笑說王偉忠給的任務都難到嚇死人了，好在自己從小就喜歡模仿志村健，所以女丑演來很好玩，她還透露當年王偉忠訓練她喜感的密招，就是拿著鞋子在旁邊，威脅她說錯了就丟！王偉忠說：「那是節目效果！因為喜劇不能用演的，要直覺反應才真實。」
 

艾力克斯結識夏克立、黃嘉千20年　曝2人婚變難解決原因

夏克立離婚黃嘉千哭了！怒嗆「謊言」：我沒有在演

黃嘉千遭家暴？夏克立不忍了　分享「被誣告教戰手則」

夏克立9月返台打官司！被爆枕頭攻擊黃嘉千成離婚關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀