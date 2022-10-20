黃嘉千問女兒：願意原諒我嗎？自認「世上沒有完美媽媽」
黃嘉千在舞台劇《明星養老院》飾演一位失憶的玉女歌星，上王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了？》接受專訪，黃嘉千覺得明星回到生活上，其實跟大家都一樣，有老有小要照顧。黃嘉千不認為世界上有完美媽媽，她很在意關係的修補，因此經常問女兒，有沒有什地方讓女兒覺得不舒服？女兒都願意說，還能聊聊是什麼感受，她問女兒，「那妳願意原諒我嗎？」打破母女長幼的關係，因此親子的感情一直很緊密。
黃嘉千也摸索了一陣子，才讓媽媽學會跟她直說自己需要什麼，她甚至還問過媽媽，有沒有感覺到自己很愛媽媽？讓媽媽笑呵呵。王偉忠聽了說，「還是女兒好，如果我去問我媽，媽您愛我嗎？我媽只會說，你賭輸啦？」
黃嘉千在《明星養老院》的角色很討喜，每次出場都讓觀眾哈哈笑，還回顧她女丑路線的第一個角色，就是王偉忠製作的《搞笑very much》，飾演高凌風「風雲法師」身邊的「風風師姐」，王偉忠說，當年黃嘉千自己跑來毛遂自薦，說想演喜劇，他覺得這個女孩私底下是瘋瘋的沒錯，可是當年可是玉女形象，這一步跨得很有勇氣。
黃嘉千笑說王偉忠給的任務都難到嚇死人了，好在自己從小就喜歡模仿志村健，所以女丑演來很好玩，她還透露當年王偉忠訓練她喜感的密招，就是拿著鞋子在旁邊，威脅她說錯了就丟！王偉忠說：「那是節目效果！因為喜劇不能用演的，要直覺反應才真實。」